على غير المعتاد.. ماسر الرفض الشعبي لفتح طريق مغلق منذ 10 سنوات في ديالى؟

2024-01-18 19:09:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

بالرغم من ان القرارات والاجراءات الامنية في العراق ولاسيما السنوات الماضية، والتي كانت تتمحور على "اغلاق الطرق ونشر الصبات الكونكريتية"، كانت تثير امتعاض واستهجان المواطنين، الا ان الامر مختلف في ديالى، حيث يقف المواطنون في حالة استثنائية، رافضين لقرار امني بفتح جسر مغلق منذ 10 اعوام؟

ونظم العشرات من أهالي ناحية جديدة الشط في محافظة ديالى، وقفة احتجاجية لرفض اعادة فتح الجسر المهجور على نهر دجلة.

وقال محمد علي من أهالي جديدة الشط (30 كم شمال غرب بعقوبة) لـ"بغداد اليوم"، ان "الجسر الكونكريتي على نهر دجلة أو ما يعرف بجسر الطارمية الذي يربط ناحية جديدة الشط والذي انشئ قبل اكثر من 10 سنوات وبقي مغلقا لدواعٍ أمنية بأوامر عليا".

وأضاف، ان "الأجهزة الامنية تحاول حاليا اعادة فتح الجسر أمام حركة المركبات بين الطارمية وجديدة الشط الا ان الاهالي يرفضون هذا الخيار لثلاث اسباب ابرزها هواجس أمنية خاصة وان بعض مناطق الطارمية لاتزال تشهد حالة من عدم الاستقرار ما قد يؤدي الى خروقات".

واشار الى ان "رفضهم يأتي في اطار حماية مناطقهم من أي خروقات محتملة" لافتاً الى ان" الهواجس الامنية هي من كانت وراء بقاء الجسر مغلقا لأكثر من 10 سنوات متتالية".