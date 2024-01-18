2024-01-18 19:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، أن الهيئة سجلت ارتفاعاً في الإيرادات خلال العام 2023 مقارنة بالعام الذي قبله.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوائلي، أجرى جولة ميدانية مفاجئة لمنفذ الشيب الحدودي، تفقد خلالها مفاصل المنفذ كافة، واطلع على سير العمل والإجراءات المتخذة من قبل الكوادر العاملة فيه، كما أشرف على عمليات الكشف لعدد من الإرساليات وتدقيق وصولات الميزان الجسري وجباية الرسوم الكمركية وعمليات التدقيق الإلكتروني للوثائق".وأضاف البيان، أن "الزيارة تضمنت أيضا عقد اجتماع لكافة الدوائر العاملة، حيث تم إيصال توجيهات رئيس الوزراء وتأكيده على تقديم أفضل الخدمات للزائرين والمسافرين وكذلك التأكيد على تحقيق الإيرادات العالية من خلال جباية الرسوم الحقيقية للبضائع وتكثيف عمليات التفتيش بأشكالها كافة؛ لمنع مرور أي مادة ممنوعة من الاستيراد".وأشار الوائلي إلى "ارتفاع الإيرادات المتحققة العام 2023 مقارنة مع العام 2022"، مؤكدا على "الجميع ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع العمل".وتابع البيان، أن "الزيارة تأتي ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ليكون قريباً من منسوبيه العاملين في المنافذ الحدودية كافة، للمحافظة على المستوى المتقدم الذي حققته هيئة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة، تحت رعاية ودعم الحكومة المستمر".