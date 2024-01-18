2024-01-18 19:16:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أهم الخدمات المقدمة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وفيما كشفت عن تخفيضات بالتسوق تصل إلى 40% لأربع فئات بدءاً من الشهر المقبل، أشارت إلى استمرار خدمة "أرزاق" وقرب إطلاق خدمة "الطواف".وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، أحمد خلف الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات مهمة في آخر لقاء مع وزارة العمل تخص هيئة الحماية الاجتماعية تضمنت استمرار المنح الطلابية مع بعض التحسينات على الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة التربية من خلال تأشير الحضور للمبالغ المقصودة لعام 2023 وكانت 200 مليار دينار".وأضاف الموسوي، أنه "من المتوقع استمرار صرف المنحة الطلابية للعام الدراسي المستمر ضمن العام 2024، لغاية نهاية الامتحانات التي ستكون نهاية الشهر الخامس، حيث تم صرفها حتى الآن بأثر رجعي لثلاثة أشهر (10 و11 و12)، ووصل المبلغ تقريبا إلى 197 مليار دينار، لمليون و850 ألف طالب".ولفت، إلى أن "الملف الذي يعتبر الأهم والأفضل للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية هو استمرار منح السلة الغذائية ضمن سنة 2023 من وزارة التجارة، حيث وجه رئيس الوزراء أن تكون الحصة مضاعفة، إذ يأخذ المواطن حصة واحدة ويأخذ المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية حصتين لآخر الشهر"، مشيرا إلى "استمرار توزيع السلة الغذائية ضمن عام 2024، إذ تكون بعمليات متتالية ضمن الشهر الأول والشهر الثاني".وتابع، "نحن مستمرون بعمليات مقاطعة وربط شبكي مع وزارة التجارة، حيث تمكنا بسلاسة من نقل البيانات وتجهيز الحصص، وفي بداية الشهر الثاني سيكون دخول جديد لوزارة العمل بالتعاون مع وزارة التجارة من خلال دعم عمليات التسوق للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وسيحصلون على تخفيض بنسبة 40% وكذلك للمعاقين و30% للأرامل والأيتام نزولاً إلى 10% للأسر المعدومة الدخل لقوائم مشترياتهم".وأشار، إلى أن "هذه الإجراءات ستؤثر على السوق، إذ سترفع السقوف الخاصة بالحماية الاجتماعية ليتجاوزوا خط الفقر عبر توفير قوتهم".وأكد الموسوي كذلك، "استمرار منح القروض للقادرين على العمل ضمن الإجراءات الحالية لهيئة الحماية الاجتماعية، حيث انتهى عام 2023 بتسليم أكثر من 2800 قرض ضمن خدمة أرزاق ومن المتوقع استمرارها على اعتبار لدينا مبالغ من العام الحالي بواقع 100 مليار ضمن الموازنة الجديدة، كما سنحصل على 100 مليار أخرى، وكذلك عام 2025 هناك 100 مليار دينار تم تخصيصها".وتابع، أن "جميع هذه المبالغ الخاصة بخدمة أرزاق ستستمر بصورة طبيعية، إضافة إلى الكثير من الخدمات، منها (خدمة عتبات) لتأمين تكاليف زيارة العتبات للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، حيث أطلقت الوجبة الأولى الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع الوقف الشيعي، وكذلك نستعد إلى إطلاق (خدمة الطواف) لإرسالهم إلى العمرة".