أربيل.. مراسم تشييع ودفن أحد ضحايا القصف الإيراني (صور)

2024-01-18 19:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في كنيسة مارشموني بمدينة عينكاوا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، مراسم تشييع ودفن جثمان كرم نشاء ميخائيل الذي سقط ضحية القصف الإيراني في ليلة 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، الذي استهدف منزل رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي وأدى لمقتل دزيي ورضيعته التي لم يتجاوز عمرها العام الواحد.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر المراسم، إلى أنه بعد تلاوة صلوات وإجراء طقوس مسيحية للفقيد، قال أسقف المجمع المارشموني تانائيل نزار سمعان، إن الضحية رجل أعمال ولا علاقة له بالسياسة.

وأضاف سمعان أن كرم نشاء ميخائيل، هو ابن لعائلة مسيحية، كان مبتكراً موهوباً وكانت لديه دائماً أفكاراً جديدة لعمله، وهذا ما أدى إلى أن يستمر في العمل على أحدث الابتكارات، وفضلاً عن كونه شخصاً باراً بعائلته، وما يزال أكثر من 2000 شخص يعملون في شركاته.

وأكد الأسقف أنه ونتيجة لعلاقته بكنيسة مارشموني، حيث كانت عائلته ترتاد هذه الكنيسة منذ سنوات طوال، تم إجراء المراسم لدفن زوجته هنا أيضاً.