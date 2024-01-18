الداخلية تحدد "المستثنين" من قرار إيقاف العمل بالهويات الورقية في اذار المقبل

2024-01-18 19:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنويه هام بشأن البطاقة الوطنية

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في الوقت الذي تؤكد فيه المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلتزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، نود التوضيح أن العمل لن يتوقف ومستمر بإصدار البطاقة الوطنية بعد تأريخ 2024/3/1 وأن الغاية من الإجراء الحالي هو للإنتقال من العمل الورقي الى النظام الالكتروني الذي يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام .

كما أن هذا الإجراء يشمل وكمرحلة اولى فقط المواطنين في داخل العراق حيث انه لن يتم التعامل بالمستمسكات الورقية القديمة (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ) وستكون البطاقة الوطنية بديلةً عنهما [ عند مراجعتهم دوائر الدولة لغرض انجاز معاملة ما ]،بعد هذا التأريخ .

كما ان الإجراء الحالي لايسري على العراقيين المقيمين في الخارج ،وان هناك إجراءات تنظيمية أخرى مستقبلاً من شأنها ضمان الإستمرار في النهوض بواقع الخدمات للمواطن الكريم

لذا إقتضى التنويه .

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مديرية الأحوال المدنية والجوازات _والإقامة قسم العلاقات والإعلام

18_كانون الثاني _2024