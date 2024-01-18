العراق وتركيا يستعرضان مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه المنطقة

2024-01-18 19:52:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاستعرض سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي مع رئيس مجلس الأمة التركيّ الكبير نعمان قورطولموش، اليوم الخميس، مُجمَل الأوضاع والتحديات التي تواجه المنطقة.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، التقى اليوم رئيس مجلس الأمة التركيّ الكبير نعمان قورطولموش، في مبنى المجلس بالعاصمة أنقرة".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية - التركية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، كما استعرض الجانبان مجمل الأوضاع، والتحدِّيات التي تواجه المنطقة".وأكّد السفير- بحسب البيان- على" أهمّيَّة العمل والتنسيق بين برلمان البلدين وتعزيز العلاقات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين واستمرار الدعم وتعزيز التعاون في المجالات كافة".وختم البيان، أن" رئيس مجلس الأمة التركي قال: نحن بأمس الحاجة لتفعيل المشتركات التي تجمع بين شعوب المنطقة وتضافر الجهود في مكافحة الإرهاب وأهمـية زيادة التنسيق الأمني حتى القضاء عليه".