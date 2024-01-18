2024-01-18 19:54:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، توضيحاً حول وقف التعامل مع الإصدار الورقي لهوية الأحوال وشهادة الجنسية بعد 1 آذار المقبل.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة تؤكد التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإن العمل لن يتوقف ومستمر بإصدار البطاقة الوطنية بعد تاريخ 2024/3/1".وأضافت، أن" الغاية من وقف التعامل مع المستمسكات الورقية القديمة (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية )، هو الانتقال من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني الذي يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين".وأشارت، إلى أن" هذا الإجراء يشمل و كمرحلة أولى فقط المواطنين في داخل العراق حيث إنه لن يتم التعامل بالمستمسكات الورقية القديمة (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية) وستكون البطاقة الوطنية بديلةً عنهما عند مراجعتهم دوائر الدولة لغرض إنجاز معاملة ما بعد هذا التاريخ" .وتابعت، أن" الإجراء الحالي لا يسري على العراقيين المقيمين في الخارج، وأن هناك إجراءات تنظيمية أخرى مستقبلاً من شأنها ضمان الاستمرار في النهوض بواقع الخدمات للمواطن".