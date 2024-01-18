بختام مهرجان المسرح العربي.. عرض مغربي يفوز بجائزة الشيخ القاسمي

2024-01-18 20:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

فاز عرض مسرحي مغربي بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الخاصة في ختام فعاليات مهرجان المسرح العربي في بغداد.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء العراقية بأن 4 عروض تنافست على الجائزة وهي ثورة من الجزائر، زغنبوت من الإمارات، تكنزا قصة تودة من المغرب، حياة سعيدة من العراق.

وأضافت أن الفائز بالجائزة كان مسرحية تكنزا قصة تودة.

وقال وزير الثقافة أحمد البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع) "نهنئ الأشقاء في المغرب بهذا الفوز، العروض العراقية والعربية كانت جميلة وتستحق المنافسة وتم اختيارها بدقة، وبغداد فازت بقلوب العرب على كرم الحفاوة والضيافة وحسن التنظيم بشهادة المشاركين والحاضرين".

واختتمت، مساء اليوم الخميس، في قاعة المسرح الوطني فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين العراقيين، خلال الفترة من 10 – 18 كانون الثاني الجاري في بغداد، بمشاركة عروض مسرحية من الدول العربية كافة.