في اتصال مع قاسم الاعرجي.. مسؤول إيراني يتوعد: سنرد على أي عملية

2024-01-18 20:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر ممثل المرشد الايراني علي خامنئي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، من أن أي عملية تنفذها إسرائيل ضد بلاده انطلاقاً من أي بلد كان سيتم الرد عليها.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن أحمديان أجرى مساء أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، تناول العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وجهودهما في حفظ وتوفير الأمن.

وأكد أحمديان خلال الاتصال أن أي عملية تقوم بها إسرائيل انطلاقاً من أي بلد كان ضد الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لن يتم تحملها بأي شكل من الأشكال".

ومساء الاثنين الماضي 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وتبنى الحرس الثوري تلك الضربات، وقال إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كوردستان وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة".