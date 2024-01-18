2024-01-18 20:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، بان الشرق الأوسط على موعد مع انفجار وشيك بسبب أحداث غزة، معتبرا ان الحكومة العراقية لاتستطيع ايقاف تمدد المقاومة.





وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان على أن هناك تكالبا بدعم امريكي - بريطاني على تهجير أهالي غزة من خلال الكيان الصهيوني عبر ضرب البنى التحتية وارتكاب ابشع المجازر بحق الاف المدنيين"، لافتا الى ان "مايحدث عار في جبين الانسانية والدول التي تدعي الديمقراطية".





وأضاف، أن "ما يحدث في غزة له تداعياته الخطيرة خاصة في العالم العربي والاسلامي لان هناك هجمة شرسة تريد ازالة جسد اساسي وهو الفلسطينيين"، مؤكدا بان "المنطقة على موعد مع انفجار وشيك بدأ يبرز من خلال المقاومة الشرسة في اليمن ولبنان وصولا الى العراق والامر سيتسع حتما وتحصل تداعيات خطيرة خاصة وان احداث البحر الاحمر ستؤدي الى هزة اقتصادية كبيرة".





واشار الى ان "الحكومة العراقية مع هذه الاوضاع لايمكنها ايقاف تمدد المقاومة في ظل مجازر مروعة للفلسطينيين في غزة"، لافتا الى ان "على امريكا اذا ارادت فعلا استقرار المنطقة ان تسعى الى ايقاف الحرب ومنع اي تهجير يستهدف اهالي غزة والسعي الى حوارات حقيقية تعمل على نتائج ايجابية تحقق عدالة للقضية الفلسطينية".



