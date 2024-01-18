المالكي يؤكد أهمية اتباع لغة الحوار في حل القضايا العالقة

2024-01-18 21:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أهمية اتباع لغة الحوار في حل القضايا العالقة.وقال مكتب المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى العراق علي رضا كوناي"، لافتا، إلى أنه "في مستهل اللقاء قدم كوناي التهنئة إلى المالكي بمناسبة إجراء الانتخابات المحلية، كما تم استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية".وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة بما يحقق مصالح الشعبين الجارين"، موضحا، أن "العراق أجرى الانتخابات المحلية بنجاح ويستعد اليوم لتشكيل الحكومات المحلية وفق الاستحقاق الانتخابي".وحول الأحداث الأخيرة في العراق والمنطقة شدد المالكي على، "أهمية اتباع لغة الحوار في حل القضايا العالقة والابتعاد عن استخدام القوة"، مبينا، أن "الدستور العراقي يمنع استخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار لكن بذات الوقت على جميع الدول احترام سيادة العراق وحرمة أراضيه".من جانبه، جدد السفير التركي دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مؤكدا، "أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين".