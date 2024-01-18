مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

2024-01-18 21:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير مروع شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على الطريق العام الرابط بين سيد دخيل والناصرية مركز المحافظة ذي قار، بين عجلتين نوع (7 راكب)، وأدى إلى وفاة شخص واحد يعمل معلم وإصابة خسمة آخرين بجروح بعضهم معلمين أيضاً".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى التركي وسط الناصرية لغرض علاجهم".