صلاح الدين: لدينا 808 مواقع أثرية في سامراء ومستمرون بأعمال التأهيل

2024-01-18 21:56:00 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع - فليح العبيديكشفت مديرية آثار سامراء التابعة إلى محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن وجود 808 مواقع آثرية في القضاء لوحده، فيما أكدت استمرار أعمال التأهيل واستئناف العمل بعملية إعمار قصر الخلافة وجامع الملوية قريباً.وقال مدير آثار وتراث سامراء ليث سعدي طه عبود لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "محافظة صلاح الدين تملك مواقع أثرية وسياحية، منها ما يقع في قضاء سامراء، حيث يحتوي القضاء على 808 مواقع أثرية ما بين شاخص ومندثر ومنقب وغير منقب".وأضاف، أن "مديرية آثار وتراث سامراء كسلطة آثارية وضعت خططا عن طريق الهيئة العامة للآثار ووزارة الثقافة والسياحة والآثار لإعادة تأهيل تلك المواقع وهي مستمرة"، مبينا، أن" مواقع سامراء الأثرية تعتبر ضمن التراث العالمي لا يمكن التلاعب فيه أو العمل بأي موقع أثري إلا بموافقة المنظمة الدولية اليونسكو".و بخصوص الأعمال الحالية أوضح، أن "نسب الإنجاز في قصر الخلافة الأثري وجامع الملوية الكبير وصلت إلى 25%، حيث توقف العمل لأكثر من عام بسبب توقف صرف المستحقات المالية التشغيلية"، مشيرا، إلى أنه "ستنطلق خلال الأيام المقبلة الأعمال ومراحل الإعمار في المواقع الأثرية في جامع الملوية الكبير وقصر الخلافة الأثري وذلك بعد انطلاق السلف التشغيلية".