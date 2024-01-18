العراق يحصل على منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس

2024-01-18 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن السفير العراقي لدى فرنسا، وديع بتي، اليوم الخميس، حصول العراق على منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس.وذكر بتي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المعهد جاك لانغ وقع خطاب التكليف لمرشح العراق ومجلس جامعة الدول العربية الشاعر والكاتب أحمد شوقي عبد الأمير الحمداني". مشيراً إلى " الجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة العراقية في باريس بمتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، والتي تكللت بالوصول إلى إجماع عربي كامل على اختيار مرشح العراق".وأعرب عن " شكره لعميد وأعضاء مجلس السفراء العرب في باريس لمنحهم الثقة لمرشح جمهورية العراق لهذا المنصب"، مؤكداً أن "العراق يتسلم إدارة المعهد لأول مرة منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والذي تشرف عليه وزارة الخارجية الفرنسية".ولفت إلى أن "أحمد شوقي عبد الأمير الحمداني شخصية ثقافية وأدبية ولديه عدد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية إضافةً إلى حصوله على وسام الفارس من قبل وزارة الثقافة الفرنسية لعام 2023".