لأول مرة بتاريخه.. العراق يفوز بمنصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس

2024-01-18 22:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن السفير العراقي لدى فرنسا وديع بتي، يوم الخميس، حصول العراق على منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس.

وأشار السفير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "رئيس المعهد جاك لانغ وقع خطاب التكليف لمرشح العراق ومجلس جامعة الدول العربية الشاعر والكاتب شوقي عبد الأمير الحمداني".

وأعرب السفير عن شكره لعميد وأعضاء مجلس السفراء العرب في باريس لمنحهم الثقة لمرشح جمهورية العراق لهذا المنصب.

وأكد وديع بتي أن "العراق يتسلم إدارة المعهد لأول مرة منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والذي تشرف عليه وزارة الخارجية الفرنسية".

الجدير بالذكر أن شوقي عبد الأمير الحمداني شخصية ثقافية وأدبية ولديه عدد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية إضافةً إلى حصوله على وسام الفارس من قبل وزارة الثقافة الفرنسية لعام 2023.