2024-01-18 22:22:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن سفير جمهورية العراق لدى فرنسا وديع بتي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، عن حصول العراق على منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس.

وأشار السفير بتي بحسب بيان للخارجية العراقية تلقته "بغداد اليوم"، إلى أن "رئيس المعهد جاك لانغ وقع خطاب التكليف لمرشح العراق ومجلس جامعة الدول العربية الشاعر والكاتب أحمد شوقي عبد الأمير الحمداني".

ولفت الى "الجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة العراقية في باريس بمتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التي تكللت بالوصول إلى إجماع عربي كامل على اختيار مرشح العراق".

وأعرب السفير بتي "عن شكره لعميد وأعضاء مجلس السفراء العرب في باريس لمنحهم الثقة لمرشح جمهورية العراق لهذا المنصب".

وأكد أن "العراق يتسلم إدارة المعهد لأول مرة منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والذي تشرف عليه وزارة الخارجية الفرنسية".

الجدير بالذكر أن أحمد شوقي عبد الأمير الحمداني شخصية ثقافية وأدبية ولديه عدد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية إضافةً إلى حصوله على وسام الفارس من قبل وزارة الثقافة الفرنسية لعام 2023.