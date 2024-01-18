2024-01-18 22:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف خبير اقتصادي، اليوم الخميس، (18 كانون الثاني 2024)، عن ارتفاع "غير مسبوق" للموجودات في البنوك العراقية العاملة في البلاد.

وقال منار العبيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "حجم موجودات البنوك العراقية العاملة في العراق بلغت أكثر من 202 ترليون وهي أول مرة يتجاوز فيها حاجز الـ 200 ترليون دينار".

وأضاف "ارتفعت قيمة موجودات البنوك بنسبة بمقدار 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق".

وأشار العبيدي الى ان "حجم موجودات البنوك الى الناتج المحلي العراقي يكون بحدود 52% وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة الا انه مازال متأخرا مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط التي بلغ فيها حجم موجودات البنوك الى الناتج المحلي بحدود 80%".

وتابع "مازالت البنوك الحكومية هي المسيطرة على مجمل موجودات القطاع المصرفي وبنسبة بلغت حوالي 85% من مجمل موجودات البنوك وعلى الرغم من ارتفاع موجودات القطاع المصرفي الخاص الا انه ما زال لا يشكل اكثر من 15% من مجمل موجودات البنوك العاملة في العراق".