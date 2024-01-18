عملاق إيطالي يبعد مورينيو عن الدوري السعودي

2024-01-18 22:48:07 - المصدر: واع

بغداد - واعلفتت تقارير صحفية، اليوم الخميس، إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال مؤخرا من روما، لا يرغب في مغادرة الدوري الإيطالي.وقرر روما إقالة مورينيو بسبب ضعف نتائج "الذئاب"، لتنتقل مهمة القيادة الفنية إلى أسطورة فريق العاصمة السابق دانيلي دي روسي.وبحسب ""، تواصل خورخي مينديز، وكيل أعمال مورينيو، مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، لعرض خدمات المدرب البرتغالي على حامل لقب الكالتشيو.ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يمر فيه نابولي بأفضل مستوياته، بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.وأقال نابولي المدرب رودي جارسيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم ينجح المدرب الحالي والتر ماتزاري، في إعادة البريق بعد الذي كان يتمتع به نابولي تحت قيادة لوسيانو سباليتي.ويبعد ذلك التحرك، بحسب شبكة "" الإيطالية، مورينيو عن الظهور في الدوري السعودي، بعد أن ربطت عدة تقارير سابقة المدرب البرتغالي بمفاوضات مع أندية كبار روشن.وكان يتم تداول تقارير صحفية تفيد باهتمام النصر وأهلي جدة بجوزيه مورينيو، بعدما دخل في مفاوضات سابقة مع الهلال، ولكنها لم تكتمل.ويحتل نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن إنتر المتصدر.