فيترا تنضم إلى شبكة المنارات العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي

2024-01-18 23:01:05 - المصدر: فيترا

كُرِّمت شركة فيترا تايلز التابعة لمجموعة إيكزاسيباشي لتبنيها المبتكر لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فأصبحت أول شركة منتجة للسيراميك تنضم إلى شبكة المنارات العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي باعتبار أنها شركة صناعية تطلعية تقود عملية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

دافوس - (16 يناير 2024) - أصبحت شركة فيترا تايلز، شركة السيراميك الرائدة في مجموعة إيكزاسيباشي التركية، عضوًا في شبكة المنارات العالمية حيث كُرِّمت لكونها إحدى منارات الصناعة بالإضافة إلى 21 عضوًا جديدًا في مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لرواد الابتكار في قطاع التصنيع.

وقد ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكزاسيباشي أطالاي جومراه والرئيس التنفيذي لشركة فيترا تايلز حسن بهليفان خطابي قبول في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 15 يناير 2024، أثناء قمة دافوس، حيث دُعيا ليسردا كيف ألهمتهما استثماراتهما في العمليات التشغيلية المدعومة بالتكنولوجيا لتوسيع نطاق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر شبكات الإنتاج، وأوضحا بالتفصيل كيف أدت الابتكارات في قطاع التصنيع إلى تحسين أداء الشركة ومكنتهما من التغلب على تقلبات القطاع وتحقيق النجاح الذي يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تحقيق المكاسب والأرباح المالية.

ويحظى هذا الإنجاز بأهمية خاصة حيث إن شركة فيترا تايلز هي أول شركة في قطاع تصنيع السيراميك تحصل على تكريم المنتدى الاقتصادي العالمي لاستخدامها المبتكر لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

تحويل التحديات إلى قدرات تنافسية من خلال الابتكار والنمو

عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكزاسيباشي هولدنج، أطالاي جومراه، عن سعادته بهذه المناسبة بقوله: "يسعدنا أن تختار شبكة المنارات العالمية مصنع بوزويوك التابع لنا ليكون واحدًا من مناراتها في الصناعة، تقديراً للريادة التي أظهرناها في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في عملياتنا التشغيلية.

وفي مواجهة الاضطرابات التي حدثت في قطاع التصنيع بسبب التغيرات المناخية، والوضع المالي المتقلب، والأزمات الجيوسياسية التي أدت إلى تقلب أسعار الطاقة، خاصة في تركيا، يسلط هذا التكريم الضوء على طريقة تعاملنا مع هذه التحديات ليس باعتبارها انتكاسات، ولكنها محفزات لمزيد من الابتكار والنمو، فقد نجحنا في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز قدراتنا التنافسية في العمليات التشغيلية".

تُعدّ شبكة المنارات العالمية مجتمعًا من الشركات الصناعية التي تُظهر الريادة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحداث تحول جذري في المصانع وسلاسل القيمة ونماذج الأعمال، لتحقيق عوائد مالية وتشغيلية مثيرة للإعجاب. وتستعرض منارات الصناعة كيف أدت الابتكارات في قطاع التصنيع هذا إلى تحسين أدائها ومكنتها من التغلب على التقلبات وتحقيق النجاح الذي يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تحقيق المكاسب والأرباح المالية.

خارطة الطريق لعملية التحول الرقمي التي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا التحكم الذكي في عمليات التشغيل والإنتاج

استخدم مصنع بوزويوك التابع لشركة فيترا تايلز خارطة الطريق التي وضعها لعملية التحول الرقمي للتركيز على استخدام تكنولوجيا التحكم الذكي في عمليات التشغيل والإنتاج مما أدى إلى زيادة ملحوظة في فعالية المعدات الإجمالية بنسبة 19%، وانخفاض كمية الخردة بنسبة 56%، وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 14% وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها بنسبة 43% في العام الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيترا تايلز، حسن بهليفان، إلى أنه "بالرغم من أن حلولنا قد تكون فريدة من نوعها، إلا أن التحديات التي نواجهها تحديات عالمية تواجهها الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم ونحن ندرك قيمة المجتمع العالمي في حل مثل هذه التحديات العالمية.

فلا يتعلق مستقبل قطاع التصنيع بشركة واحدة أو قطاع واحد أو دولة واحدة، ولكنه يتعلق بتعاون المجتمع العالمي في وجه التحديات العالمية الكبرى لحلها.

"أؤمن بأن شبكة المنارات العالمية ستقدم كثيرًا من الإسهامات في هذه الرحلة، وأرحب بهذه المبادرة الممتازة الأخيرة من المنتدى الاقتصادي العالمي".

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة يحدثان تغييرًا جذريًا في عمليات الإنتاج على مستوى العالم

في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع، وازدياد التوترات الجيوسياسية، وتفاقم التغيرات المناخية التي تكشف نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية، تتبنى الشركات الأعضاء في شبكة المنارات العالمية أحدث التقنيات لتعزيز إنتاجيتها واستدامتها، وباستخدام تقنيتي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ستُحدث هذه الشركات تغييرًا جذريًا في عمليات الإنتاج بسبب التأثيرات الكبيرة لكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة فيها. ومن المثير للإعجاب أن 85% من مصانع المنارات العالمية شهدت خسارة أقل من 10% من الإيرادات خلال ذروة جائحة كوفيد-19، وهو إنجاز لم تحققه سوى 14% من الشركات الصناعية الأخرى.

تُعدّ هذه المنارات رائدة في مجالها، فهي تحدد المسار لإحداث تأثير عالمي كبير، وتدمج الحلول المبتكرة في شبكاتها الواسعة، مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام وعصر جديد من التغير التحويلي والدائم، ويعمل هذا التركيز الاستراتيجي على الابتكار على إعادة تشكيل المشهد في قطاع التصنيع، مما يوضح التأثير بعيد المدى للتكنولوجيا المتقدمة في مواجهة التحديات العالمية في هذا العصر.

للتواصل: إيجيم أكساي ecem.aksay@vitra.com.tr

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نبذة عن شبكة المنارات العالمية

شبكة المنارات العالمية عبارة عن منصة تعاونية تجمع بين الشركات الصناعية

ذات التفكير التطلعي التي تقود عملية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. تعمل

هذه المنارات على تعزيز كفاءتها وقدراتها التنافسية ونماذج الأعمال التحويلية على نطاق واسع من خلال الاستفادة من

الابتكارات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتحليل البيانات الضخمة، مما يعزز النمو الاقتصادي

ويناصر بشدة زيادة القوى العاملة وحماية البيئة وتقديم رحلة تعليمية تعاونية

للشركات الصناعية من جميع الأحجام على مستوى العالم. إن شبكة المنارات العالمية هي مبادرة تابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تأسست بالاشتراك مع شركة ماكينزي آند كومباني وباستشارة مجلس استشاري من رواد الصناعة، حيث تختار لجنة مستقلة من الخبراء المصانع وسلاسل القيمة التي تستحق الانضمام إلى الشبكة.