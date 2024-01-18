2024-01-18 23:06:25 - المصدر: سامسونج

استكشف عصراً جديداً من الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع سلسلة سامسونج Galaxy S24

صُمّمت هواتف Galaxy AI لإحداث ثورة في سلسلة S وتعزيز التجربة اليومية، بما يشمل الاتصال السلس والتعبير الإبداعي والمزيد من الإمكانات

بغداد، العراق، 17 يناير 2024: كشفت شركة سامسونج للإلكترونيّات اليوم عن سلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ وGalaxy S24؛ والتي تُدشّن حقبة جديدة من تجارب الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي [1]Galaxy AI، وتفتح الآفاق نحو إحداث ثورة غير مسبوقة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم المحمولة. ويُسهم دمج الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S24 في تعزيز كافة تجارب المستخدمين، بدءاً من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكيّة للنصوص والمكالمات، مروراً بالقدرات الإبداعيّة المحسّنة بفضل محرّك ProVisual من Galaxy، وُصولاً إلى وضع معيار جديد للبحث يُعيد تعريف طريقة استكشاف المستخدمين للعالم من حولهم.

وأكّد تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، أنّ سلسلة Galaxy S24 ستُحدث تحوّلاً جذرياً في كيفية اتصال المستخدمين بالعالم وتمهد الطريق للعقد القادم من ابتكارات الهاتف المحمول. وقال: "تمّ تقديم Galaxy AI نتيجة لالتزام سامسونج بالابتكار ورؤيتها حول كيفية استخدام الأفراد لهواتفهم. ونهدف من خلال ذلك إلى تعزيز التجارب اليومية للمستخدمين وتمكينهم من استكشاف إمكانات جديدة في حياتهم".

تجارب يومية استثنائيّة

يوفر Galaxy AI ذكاءً هادفًا مصممًا لإثراء جوانب مختلفة من الحياة، ولا سيما التأكيد على دوره في تعزيز التواصل عبر الهواتف الذكية، ويعمل Galaxy S24 على تبسيط التواصل عبر اللغات، ويسهّل الدردشة مع الطلاب أو الزملاء في الخارج، وحتى إجراء الحجوزات أثناء السفر، وذلك من خلال الترجمة الفورية Live Translate[2] الصوتية والنصية ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي أثناء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق، ودون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، مع ضمان الخصوصية بشكل تام بفضل الذكاء الاصطناعي المتوفّر على الجهاز.

ويُتيح المترجم Interpreter ترجمة فورية للمكالمات في إطار شاشة مقسّمة مما يسمح للأفراد الذين يتحدثون مع بعضهم البعض برؤية نصّ مكتوب من الكلمات التي يتحدث بها الشخص الآخر. وتعمل هذه الميزة دون الحاجة إلى بيانات خلوية أو اتصال Wi-Fi.

وبالنسبة للرسائل والتطبيقات الأخرى، يمكن لمساعد الدردشة Chat Assist المساعدة في تحسين نغمات المحادثة لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود، كرسالة لطيفة إلى زميل في العمل أو عبارة موجزة وجذابة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي[3]. فيما يوفّر الذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح سامسونج أيضًا ترجمة في الوقت الفعلي للرسائل النصيّة ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها بـ 13 لغة[4]. أمّا أثناء قيادة السيارة، فيعمل [5]Android Auto تلقائيًا على تلخيص الرسائل الواردة واقتراح الردود والإجراءات ذات الصلة، مثل إرسال الوقت المتوقع للوصول لشخص ما، حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع الحفاظ على التركيز على الطريق.

كما يُساهم Note Assist[6] في تعزيز تطبيق Samsung Notes، حيث تتميّز هذه الوظيفة بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على إنشاء القوالب التي تعمل على تبسيط الملاحظات بتنسيقات معدة مسبقًا، وكذلك إنشاء الغلاف لتسهيل تحديد الملاحظات من خلال معاينة مختصرة. وبالنسبة للتسجيلات الصوتية، حتى في حالة وجود مكبرات صوت متعددة، يستخدم Transcript Assist[7] الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها.

وتتجاوز سلسلة Galaxy S24 مجرد الاتصال للارتقاء بالمزايا الأساسية للهاتف الذكي إلى مستويات جديدة، فقد أحدث تأثير البحث عبر الإنترنت ثورة في كل جانب من جوانب الحياة. ويقدم Galaxy S24 ميزة رائدة لأول مرّة، وهي [8]Circle to Search مع جوجل ، مما يمثل علامة بارزة في تكنولوجيا البحث، فبالتعاون مع Google، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البحث، توفر Galaxy للمستخدمين أداة رائعة، تتيح طرقًا جديدة للاستكشاف من خلال إيماءة بسيطة. ومن خلال الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر على شاشة Galaxy S24 أو تمييزه أو النقر عليه للوصول إلى نتائج بحث غنية بالمعلومات وعالية الجودة. ففي حال شاهدت معلمًا جميلاً في خلفية منشور لصديقك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حقيقة ممتعة مفاجئة عبر الفيديوهات القصيرة على YouTube، يمكنك معرفة المزيد دون الخروج من التطبيق الذي تستخدمه. علاوة على ذلك، تقدم بعض عمليات البحث ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من مصادر الويب المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة مفصلة ومعقدة، مما يجعل تجارب البحث سهلة وشاملة ورائعة.

أطلق العنان للإبداع لاكتشاف العالم بطرق جديدة

يعد محرك [9]ProVisual الخاص بهاتف Galaxy S24 عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعمل نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra، مع عدسة تقريب بصري 5X جديدة، مع مستشعر 50 ميجابكسل لتمكين أداء الجودة البصرية عند مستويات التقريب من 2X و3X و5X إلى 10X[10] بفضل مستشعر البكسل التكيفي Adaptive Pixel Sensor. وتعرض الصور الملتقطة أيضًا نتائج واضحة ونقية حتى عند مستوى تكبير مذهل يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.

وبفضل إمكانات التصوير الليلي المحدثة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom في Galaxy S24 رائعة في أي ظروف، حتى عند تكبيرها. التقط المزيد من الضوء في الظروف المعتمة باستخدام حجم البكسل الأكبر في هاتف Galaxy S24 Ultra، والذي يبلغ الآن 1.4 ميكرومتر، وهو أكبر بنسبة 60%[11] مقارنة بالطراز السابق. ويتم تقليل الضبابية في هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال زوايا أوسع لمثبت الصورة البصري (OIS) وميّزة مقاومة الاهتزاز المحسنة. وعند تسجيل مقاطع الفيديو، يتم تجهيز كل من الكاميرات الأمامية والخلفية بمعالج إشارة الصور ISP المخصص لتقليل الضوضاء، ويقوم Galaxy S24 بتحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف، الأمر الذي يتيح إزالة الضوضاء بشكل أكثر فعالية وتوفير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً في الظلام، حتى من مسافة بعيدة.

وبعد التقاط لقطات رائعة، تتيح أدوات تحرير Galaxy AI المبتكرة إمكانية إجراء تعديلات بسيطة مثل مسح الصور وإعادة تركيبها وتحسين جودتها. ولإجراء تحسينات أسهل وأكثر كفاءة، يستخدم تطبيق Edit [12]Suggestion تقنية Galaxy AI لاقتراح التعديلات المناسبة تمامًا لكل صورة. ولمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم الإبداعي والحرية، يمكن أن يقوم التحرير التوليدي [13]Generative Edit بملء أجزاء من خلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك تسوية الصورة ملتوية، ويمكّن المستخدمين من إعادة ضبط موضع العناصر وإنشاء خلفية ممزوجة بشكل مثالي في مكانها الأصلي. وعندما يستخدم Galaxy S24 الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الصورة، ستظهر علامة مائية على الصورة وفي بياناتها الوصفية. ويمكن لميزة الحركة البطيئة الفورية الجديدة Instant Slow-mo إبطاء مقاطع الفيديو سريعة الحركة عن طريق إنشاء إطارات إضافية تعتمد على الحركة، مما يوفر عرضاً أكثر تفصيلاً للحظات المليئة بالإثارة.

ولضمان جودة استثنائية للصورة في كل مرحلة، توفر تقنية Super HDR معاينات واقعية حتى قبل النقر على زر الغالق. وفي حين أن التقاط الذكريات هو ميزة أساسية للهاتف، فإن مشاركة هذه اللحظات مع العالم تحمل أهمية متساوية. وفي الوقت الحالي، تستفيد التطبيقات الاجتماعية التابعة لجهات خارجية بشكل كامل من نظام كاميرا Galaxy مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتتكامل ميزات الكاميرا المتقدمة من سلسلة Galaxy S المتميزة بسلاسة مع تطبيقات الهاتف المحمول مثل انستغرام، باستخدام تقنية HDR لتحسين جودة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي[14]. وعند البحث عن الصور في المعرض Galary أو على تطبيقات التواصل الاجتماعي المفضلة للمستخدم، يتم عرض الصور بتقنية Super HDR، مما يبرز نطاقًا أكثر واقعية من السطوع واللون والتباين من خلال تحليل القسم المميّز من الصور.

تجربة Galaxy الأكثر ذكاءً على الإطلاق والمعزّزة بالأداء المتميز

في الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي تنامياً متزايداً في الحياة اليوميّة؛ أصحبت الحاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز قوّة الأداء لمواكبة المتغيرات المستمرّة. وهنا تبرز سلسلة هواتف Galaxy S24 لتوفير تجربة مذهلة في شتى المهام، سواءً كانت الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في الشرائح[15] والشاشة وغيرها. وقد تم تزويد هواتف Galaxy S24 Ultra بمنصة Snapdragon® 8 Gen 3[16] الخاصة بهاتف Galaxy، وتم ترقية مجموعة الشرائح خصيصًا لمستخدمي Galaxy، حيث توفر تحسينًا ملحوظًا في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة مثالية. وفي جميع طرز Galaxy S24 الثلاثة، تعمل معدلات التحديث التكيفية 1-120 هرتز أيضًا على تحسين كفاءة الأداء.

وباتت ألعاب Galaxy أكثر قوة بفضل تحسينات الأجهزة والبرامج، وتتميز جميع طرازات سلسلة Galaxy S24 بنظام تحكم حراري مثالي مع غرفة بخار أكبر بمقدار 1.9 مرة من سابقتها[17]، مما يحسن درجة حرارة سطح الجهاز مع زيادة قوة الأداء المستمر إلى الحد الأقصى. وتتيح ميّزة تتبع الأشعة الحصول على صور واقعية مع تأثيرات ظل وانعكاس فائق. ومن خلال التعاون مع شركاء الألعاب الرائدين، يتيح هاتف Galaxy S24 للمستخدمين الاستمتاع بالمزيد من ألعاب الهاتف المحمول العالمية.

ويتميز هاتف Galaxy S24 بأكثر شاشة سطوعاً على الإطلاق في سلسلة [18]Galaxy، حيث يصل إلى ذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، ويساهم هذا المستوى العالي من السطوع في الحصول على صور أكثر حيوية وجاذبية، ويوفّر رؤية محسنة في الخارج بفضل تقنية تعزيز الرؤية Vision Booster.

وتم تحسين إطار [19]Corning® Gorilla® Armor في هاتف Galaxy S24 Ultra وتحويله على المستوى الجزيئي، مما أدى إلى تعزيز المتانة بنسبة 50% وجعله أكثر مقاومة للخدش بأربع مرات. كما يوفر وهجًا منخفضًا بشكل كبير بنسبة تصل إلى 75% في مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ومريحة.

وعبر سلسلة Galaxy S24، تعمل تحسينات التصميم مع الحواف الأنحف والأكثر تنساقاً على تسهيل الانغماس في أي تجربة مشاهدة وتمكين أحجام شاشات أكبر على شاشتي Galaxy S24+ مقاس 6.7 بوصة، وGalaxy S24 مقاس 6.2 بوصة، وكلاهما ضمن نفس مواصفات الحجم[20]. ويتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة مسطحة مقاس 6.8 بوصة، وهي مُحسّنة ليس فقط للعرض ولكن أيضًا لتعزيز الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف Galaxy S24+ نفس مستوى دقة QHD+ المتوفّرة على هاتف Galaxy S24 Ultra.

أمان وخصوصية عالية تمكّن خيارات وثقة المستخدم

تُتيح سلسلة Galaxy S24 المعزّزة بواسطة Samsung Knox منصّة الأمان متعدّدة الطبقات من آليات الدفاع والأمان؛ على حماية المعلومات المهمة والعثور على الثغرات الأمنية من خلال أجهزة آمنة وشاملة، واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي.

وتُواصل سامسونج التزامها طويل الأمد بتزويد المستخدمين بالاختيار والتحكم في أجهزتهم في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتمتع مستخدمو Galaxy S24 بإمكانية التحكم الكامل في استخدام بياناتهم لتحسين تجارب الذكاء الاصطناعي، من خلال إعدادات الذكاء المتقدمة التي يمكنها تعطيل معالجة البيانات عبر الإنترنت لميزات الذكاء الاصطناعي[21].

كما تم تطوير رؤية [22]Knox Matrix لمستقبل آمن ومتصل خالي من كلمات المرور، وذلك باستخدام ميّزة مفاتيح المرور Passkeys، حيث تتيح مفاتيح المرور الوصول السهل والآمن إلى مواقع الويب والتطبيقات المسجلة للمستخدمين عبر جميع أجهزتهم الموثوقة من خلال بيانات الاعتماد الرقمية، مما يساعد على الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي. وتوفر حماية البيانات المحسنة تشفيرًا شاملاً عندما يقوم المستخدمون بإجراء نسخ احتياطي لبياناتهم أو مزامنتها أو استعادتها باستخدام Samsung Cloud، مما يسمح لمستخدمي Galaxy S24 بالاتصال بالأجهزة الأخرى مع الحفاظ على المزامنة والأمان. وهذا يضمن أنه لا يمكن تشفير البيانات أو فك تشفيرها إلا على أجهزة المستخدم، مما يعني أنه لا يمكن لأحد رؤيتها سوى المستخدم، حتى لو تم اختراق الخادم أو سرقة تفاصيل الحساب. وفي حالة فقدان الوصول إلى جهاز موثوق به، يمكن أن يساعد رمز الاسترداد في منع فقدان البيانات. ويتمتع Galaxy S24 أيضًا بالحماية من خلال قائمة سامسونج الموسعة من ميزات الأمان والخصوصية المبتكرة، بما في ذلك Knox Vault ولوحة معلومات الأمان والخصوصية والحظر التلقائي وشبكة Wi-Fi الآمنة والمشاركة الخاصة ووضع الصيانة وغيرها.

المرحلة التالية من رحلة سامسونج البيئية

يُسهم إنشاء فئة جديدة من تجارب الهاتف المحمول في إعادة تصور كيفية تصميم تقنية Galaxy ودمجها لتحقيق المزيد من التجارب مع مراعاة الأثر البيئي. وتواصل Galaxy S24 توسيع نطاق مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy من خلال استخدام البلاستيك والزجاج والألمنيوم المعاد تدويره في المكونات الداخلية والخارجية[23] والارتقاء بهذه الجهود. ولأول مرة، يتميز هاتف Galaxy S24 بمكونات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره والعناصر الأرضية النادرة[24]. وفي هاتف Galaxy S24 Ultra، تم استخدام ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره في البطارية[25]، وتم دمج العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها بنسبة 100% في مكبرات الصوت[26].

وتعد Galaxy S24 أول سلسلة Galaxy S يتم تصميمها باستخدام الفولاذ المعاد تدويره والبولي يوريثين الحراري. ويتميّز هاتف Galaxy S24 Ultra بما لا يقل عن 40% من الفولاذ المعاد تدويره في مكبرات الصوت[27]، ويتضمن ما لا يقل عن 10% من مادة البولي يوريثين الحراري المعاد تدويرها قبل الاستهلاك في المفاتيح الجانبية ومستوى الصوت. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هواتف Galaxy S24 في صندوق تغليف مصنوع من مادة ورقية معاد تدويرها بنسبة 100%.

وتؤّكد السلسلة الجديدة التزام سامسونج بإطالة دورة حياة منتجاتها، حيث توفّر السلسلة 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية لمساعدة المستخدمين على تجربة الأداء الأمثل لأجهزة Galaxy الخاصة بهم بشكل موثوق ولفترة أطول[28]. كما حصل هاتف Galaxy S24 على اعتماد UL ECOLOGO®[29] وتم قياس بصمته الكربونية والتحقق منها من قبل [30]Carbon Trust.

وتجسد سلسلة هاتف Galaxy S24 التطورات المستمرة في خريطة الطريق البيئية لوحدة الأجهزة المحمولة في سامسونج، كما تعتزم الشركة تحقيق أهدافها المحددة بحلول نهاية عام [31]2025. وفي نهاية عام 2022، حققت سامسونج إنجازًا كبيرًا من خلال دمج المواد المعاد تدويرها في جميع منتجات الهواتف المحمولة، بما في ذلك هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة القابلة للارتداء، وفي الوقت الحالي، تقدم سامسونج هدفًا جديدًا؛ حيث تهدف بحلول عام 2030 إلى تضمين مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل في كل وحدة[32] من كل هاتف محمول.

تكنولوجيا عالية وأناقة في كل التفاصيل

يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطارًا مبتكرًا من التيتانيوم[33] كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يُتيح ذلك، مما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره. ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل. ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 مظهرًا جماليًا رائعاً، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة. وتضيف الألوان المستوحاة من المعادن الأرضية في سلسلة Galaxy S24 لمسة من الرقي، وبالنسبة لهاتف Galaxy S24 Ultra، تشمل خيارات الألوان[34]؛ تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر. كما يقدم هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر جميع الطرازات الثلاثة بألوان إضافيّة عبر الإنترنت فقط.

وللمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S24، يرجى زيارة: [الرابط].

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حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

Galaxy S24 Ultra الشاشة 6.8-inch* QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster * يبلغ مقاس شاشة هاتف Galaxy S24 Ultra قطرياً 6.8 بوصة في شكل مستطيل كامل و6.8 بوصة مع احتساب الزوايا الدائرية؛ بينما تكون مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. الأبعاد والوزن 79 X 162.3 X 8.6mm, 233g (mmWave) / 232g (Sub6) *قد يختلف وزن الجهاز حسب السوق الكاميرا 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, FOV 120 ˚ 200 MP Wide Camera OIS F1.7, FOV 85 ˚ 50MP Telephoto Camera 5x Optical Zoom, OIS F3.4, FOV 22 ˚ 10MP Telephoto Camera 3x Optical Zoom, OIS F2.4, FOV 36 ˚ 12MP Front Camera F2.2, FOV 80˚ الذاكرة والتخزين 12GB + 1TB 12 + 512GB 12 + 256GB * تخضع سعة التخزين المتاحة للبرامج المحملة مسبقًا. * قد يختلف خيار الذاكرة حسب السوق. البطارية 5,000mAh *تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. ويمكن تعريف القيمة النموذجية على أنها متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطاريات التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 4855 مللي أمبير في الساعة، وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن* الشحن السلكي*: شحن يصل إلى 65% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول طاقة من فئة 45 واط ** وكابل 5 أمبير بمعيار USB-C *** شحن لاسلكي سريع 2.0 **** خاصية PowerShare اللاسلكية ***** *شحن سلكي متوافق مع PD. ** يُباع محول الطاقة 45 واط بشكل منفصل، ويجب استخدام أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. *** نتائج الاختبارات المعملية الداخلية من سامسونج، والتي تم إجراؤها باستخدام مهايئ السفر بقوة 45 واط المتصل بإصدار جديد مُسبق من Galaxy S23 Ultra، بينما احتفظ الجهاز بنسبة 0% من الطاقة المتبقية، مع إيقاف تشغيل جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى. **** الشحن اللاسلكي متوافق مع معيار WPC. *****يقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي من نوع Qi، مثل Galaxy S24 Ultra وS24+ وS24 و Galaxy S23 Ultra و S23+ و S23 و Z Fold 4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G وسلسلة S21 ، و Z Fold2، وسلسلة Note20 ، وسلسلة S20 ، وأجهزة Z Flip ، و Note10 ، و Note10 + ، و S10e ، وS10 ، وS10 + ، Fold ، و S9 ، و S9 + ، و S8 ، و S8 + ، و S8 Active ، وS7 ، و S7 edge ، و S7 Active ، إضافة إلى كل من S6 ، وS6 edge ، و S6 Active و S6 edge + و Note9 و Note8 و Note FE و Note5. ويكون متوفراً فقط مع بعض أجهزة سامسونج جالكسي القابلة للارتداء، مثل Galaxy Buds FE و Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live وWatch6 وWatch6 Classic Watch5 و Watch 5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. وإذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، فقد لا تعمل خاصية PowerShare اللاسلكية. وقد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية والأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء. وفي أثناء PowerShare، قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، ويتوقف ذلك على بيئة الشبكة الخاصة بك. نظام التشغيل Android 14 One UI 6.1 الشبكة والربط 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *يتطلب اتصالاً مثاليًا بشبكة من الجيل الخامس، ومتوفر في أسواق محددة. ويجب التحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مدى التوفر والتفاصيل. وقد تختلف سرعات التنزيل والبث بناءً على مزود المحتوى واتصال الخادم وعوامل أخرى. ** يختلف مدى توفر طراز LTE باختلاف السوق وشركة الاتصالات. وقد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم. ***قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi7 باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. ويتطلب اتصالاً مثاليًا، وسيتطلب جهاز توجيه من فئة Wi-Fi 6E. مقاومة الماء IP68 * تصنيف IP68: أجريت في ظروف الاختبار المصنع. مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ومحمي من الغبار والأوساخ والرمل. ويجب شطف المواد المتبقية مع التجفيف بعد البلل. ولا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو في حمام السباحة. مقاومة جهازك للماء والغبار ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت.

Galaxy S24 و Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S24+ الشاشة 6.2-inch FHD+* Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster 6.7-inch QHD+ * Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster *يبلغ مقاس شاشة Galaxy S24 قطريًا 6.2 بوصة في شكل مستطيل كامل و 6.0 بوصة مع احتساب الزوايا الدائرية، ويصل حجم شاشة Galaxy S24+ إلى6.7بوصة في المستطيل الكامل، و 6.5 بوصة مع احتساب الزوايا الدائرية، بينما تكون مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. الأبعاد والوزن 70.6 x 147 x 7.6mm, 168g (mmWave) / 167g (Sub6) 75.9 x 158.5 x 7.7mm, 197g (mmWave) / 196g (Sub6) الكاميرا 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, FOV 120 ˚ 50 MP Wide Camera OIS F1.8, FOV 85 ˚ 10MP Telephoto Camera 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36 ˚ 12MP Front Camera F2.2, FOV 80˚ الذاكرة 8 + 512GB 8 + 256GB 8 + 128GB 12 + 512GB 12 + 256GB * تخضع سعة التخزين المتاحة للبرامج المحملة مسبقًا. * قد يختلف خيار الذاكرة حسب السوق. البطارية 4,000 mAh 4,900 mAh *تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. ويمكن تعريف القيمة النموذجية على أنها متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطاريات التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 3.880 مللي أمبير في الساعة لجهاز Galaxy S24 ، و 4.755 مللي أمبير لجهاز S24+. وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن Wired Charging*: Up to 50% charge in around 30 mins with 25W Adapter** and 3A USB-C cable*** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** Wired charging*: Up to 65% charge in around 30 mins with 45W Adapter** and 5A USB-C cable*** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** * شحن سلكي متوافق مع معياري PD. ** يُباع محول الطاقة وكابل البيانات بشكل منفصل. ويوصى باستخدام مهايئ الطاقة الأصلي وكابل البيانات من سامسونج بقدرة 45 واط لهاتف + Galaxy S24ومحول الطاقة الأصلي من سامسونج بقوة 25 واط وكابل البيانات الموصى بهما لجهاز Galaxy S24. *** نتائج الاختبارات المعملية الداخلية من سامسونج، والتي تم إجراؤها باستخدام مهايئ السفر بقوة 25 واط المتصل بإصدار جديد مُسبق من Galaxy S24 ، ومهايئ السفر بقوة 45 واط المتصل بإصدار جديد مسبق من Galaxy S24+. بينما احتفظ الجهاز بنسبة 0% من الطاقة المتبقية، مع إيقاف تشغيل جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى. **** الشحن اللاسلكي متوافق مع معيار WPC. *****يقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي من نوع Qi، مثل Galaxy S24 Ultra وS24+ وS24 و Galaxy S23 Ultra و S23+ و S23 و Z Fold 4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G وسلسلة S21 ، و Z Fold2، وسلسلة Note20 ، وسلسلة S20 ، وأجهزة Z Flip ، و Note10 ، و Note10 + ، و S10e ، وS10 ، وS10 + ، Fold ، و S9 ، و S9 + ، و S8 ، و S8 + ، و S8 Active ، وS7 ، و S7 edge ، و S7 Active ، إضافة إلى كل من S6 ، وS6 edge ، و S6 Active و S6 edge + و Note9 و Note8 و Note FE و Note5. ويكون متوفراً فقط مع بعض أجهزة سامسونج جالكسي القابلة للارتداء، مثل Galaxy Buds FE و Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live وWatch6 وWatch6 Classic Watch5 و Watch 5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. وإذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، فقد لا تعمل خاصية PowerShare اللاسلكية. وقد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية والأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء. وفي أثناء PowerShare، قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، ويتوقف ذلك على بيئة الشبكة الخاصة بك. نظام التشغيل Android 14 One UI 6.1 الشبكة والربط 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *تكون خدمات الجيل الخامس مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة من الجيل نفسه، كما تتطلب اتصالاً مثاليًا من الجيل الخامس. وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم. ** يختلف مدى توفر طراز LTE باختلاف السوق وشركة الاتصالات. *** قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. ويتطلب الاتصال الأمثل جهاز توجيه من معيار Wi-Fi 6E. مقاومة الماء IP68 * تصنيف IP68: أجريت في ظروف الاختبار المصنع . مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ومحمي من الغبار والأوساخ والرمل. ويجب شطف المواد المتبقية مع التجفيف بعد البلل. ولا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو في حمام السباحة. مقاومة جهازك للماء والغبار ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت.

[1] لا تقدم سامسونج أي وعود أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المخرجات التي توفرها ميزات الذكاء الاصطناعي. قد يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج لاستخدام بعض ميزات Samsung AI.

[2] تتطلب الترجمة المباشرة اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. الترجمة المباشرة متاحة فقط على تطبيق Samsung Phone المثبت مسبقًا. قد تتطلب بعض اللغات تنزيل حزمة اللغة. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[3] تتطلب ميزة اقتراح النغمات في Chat Assist اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. يجب أن يستوفي متطلبات الطول لتفعيل الميزة. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[4] قد تتطلب ميزة الترجمة في Chat Assist تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. قد لا تدعم بعض تطبيقات الدردشة هذه الميزة. قد تتطلب بعض اللغات تنزيل حزمة اللغة. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. يتم تنشيط هذه الميزة عند اكتشاف لغة قابلة للترجمة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[5] سيتم دعم الميزات الجديدة في Android Auto من خلال تحديث برنامج الواقع المختلط (MR).

[6] تتطلب Note Assist اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. ينطبق الحدّ الأدنى للأحرف. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[7] تتطلب خدمة Transcript Assist اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. لا تتوفر خدمة Transcript Assist إلا على تطبيق Samsung Voice Recorder المثبت مسبقًا أو الملفات المسجلة باستخدام تطبيق Samsung Phone المثبت مسبقًا. قد لا تكون ميزة التسجيل الصوتي في تطبيق Samsung Phone المثبت مسبقًا مدعومة في بعض البلدان. يجب أن تكون مدة الملفات الصوتية أقل من 3 ساعات حتى تتم معالجتها. يمكن تفعيل ميزة التلخيص في مساعد النسخ عند استيفاء عدد معين من الأحرف. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[8] تم اختصار التسلسلات ومحاكاتها. النتائج لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف النتائج اعتمادًا على التطابقات المرئية. يتطلب الاتصال بالإنترنت. قد يحتاج المستخدمون إلى تحديث Android إلى الإصدار الأحدث. قد تعتمد وظائف المنتج على إعدادات التطبيق والجهاز لديك. قد لا تكون بعض الوظائف متوافقة مع بعض التطبيقات. يختلف مدى توفر الخدمة حسب البلد واللغة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[9] يتم تطبيق تقنية التقريب المدعمة بالذكاء الاصطناعي على المسافات بين أطوال التقريب الرقمي. دقة النتائج ليست مضمونة.

[10] يتم تمكين التقريب 3x و5x بواسطة العدسات البصرية المادية. يجمع التقريب 2x و10x بين العدسات المادية وتحسينات الذكاء الاصطناعي للحصول على جودة صورة مريحة بصريًا.

[11] مقارنة بهاتف Galaxy S23 Ultra.

[12] Edit Suggestionمتوافق مع تنسيقات JPG وPNG وGIF وMP4. قد تختلف نتائج التحرير والجودة حسب حالة التصوير الفوتوغرافي. دقة النتائج ليست مضمونة.

[13] يتطلب التحرير التوليدي Generative Edit اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. يؤدي التحرير باستخدام Generative Edit إلى الحصول على صورة معدلة الحجم حتى 12 ميجابكسل. يتم وضع علامة مائية مرئية على مخرجات الصورة عند الحفظ للإشارة إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. لا يتم ضمان دقة وموثوقية المخرجات التي تم إنشاؤها.

[14] قد لا تدعم بعض تطبيقات الوسائط الاجتماعية تقنية Super HDR. دقة النتائج ليست مضمونة.

[15] تظهر تحسينات أداء AP مقارنة بشرائح الجيل السابق. سيعتمد الأداء الفعلي على بيئة المستخدم وظروفه والبرامج والتطبيقات المثبتة مسبقًا.

[16] المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Snapdragon هي منتجات لشركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.

[17] المقارنة بين Galaxy S24 Ultra وGalaxy S23 Ultra.

[18] حصلت شاشة Dynamic AMOLED 2X المتوفرة على Galaxy S24 Ultra على شهادة من VDE Germany بنسبة 100 بالمائة من حجم ألوان الهاتف المحمول في نطاق ألوان DCI-P3 ، مما يعني أن صورك ليست باهتة وستحصل على ألوان زاهية بشكل لا يصدق بغض النظر عن مستويات السطوع المختلفة. يمكن أن تحقق الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 2600 شمعة لتحسين التباين بين الجوانب المظلمة والفاتحة للمحتوى الرقمي للحصول على جودة صورة أكثر إشراقًا ، مع نسبة تباين 1:5,000,000 لتجعل تجربة هاتفك المحمول غامرة أكثر.

[19] تم دمج Corning® Gorilla® Armor في الشاشة الأمامية لهاتف Galaxy S24 Ultra. تم اختبار المتانة ومقاومة الخدش وقيمة الانعكاس المنخفضة في ظروف مختبر كورنينج. تم اختباره باستخدام مواد زجاجية فقط قبل تطبيقه على أجهزة Galaxy الفعلية. تمت مقارنة درع Corning® Gorilla® Armor مع Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

[20] مقارنة بهاتف Galaxy S23+ وGalaxy S23 على التوالي. حجم الشاشة والجهاز لكل طراز: Galaxy S23+(6.6 بوصة، 76.2 × 157.8 × 7.6 ملم)، Galaxy S24+ (6.7 بوصة، 75.9 × 158.5 × 7.7 ملم)، Galaxy S23 (6.1 بوصة، 70.9 × 146.3 × 7.6 ملم)، جالاكسي S24 (6.2 بوصة، 70.6 × 147 × 7.6 ملم).

[21] يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. ستؤدي إعدادات الذكاء المتقدمة التي تمنع الوصول إلى الخادم إلى الحد من وظائف بعض ميزات الذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن الوصول إلى الخادم، لا تقوم سامسونج بحفظ بيانات مدخلات المستخدم أو مخرجاته.

[22] يتم دعم Knox Matrix على هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية المزودة بواجهة One UI 6 أو أعلى. قد يختلف التوفر حسب البلد أو المنطقة.

[23] يتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بمواد معاد تدويرها في وحدة السماعة العلوية، ووحدة السماعة السفلية، والعلبة الأمامية، والغطاء الداخلي لقلم S Pen، وحافظة قلم S Pen. والمفتاح الجانبي، ومفتاح الصوت، ودرج SIM، وديكو الكاميرا، والشاشة الأمامية، والزجاج الخلفي، والبطارية.

[24] النيوديميوم

[25] تشتمل بطاريات Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ على ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره قبل وبعد الاستهلاك. تشتمل بطارية Galaxy S24 على ما لا يقل عن 10% من الكوبالت المعاد تدويره قبل وبعد الاستهلاك.

[26] تشتمل مكبرات الصوت في سلسلة Galaxy S24 على مادة النيوديميوم المعاد تدويرها بنسبة 100% قبل وبعد الاستهلاك.

[27] تشتمل مكبرات الصوت في سلسلة Galaxy S24 على ما لا يقل عن 40% من الفولاذ المعاد تدويره قبل وبعد الاستهلاك.

[28] قد يختلف مدى توفر وتوقيت ترقيات نظام التشغيل Android وتحديثات الأمان حسب طراز الجهاز والسوق.

[29] يتم التحقق من المنتجات والخدمات المعتمدة من UL ECOLOGO لتقليل التأثير البيئي بناءً على معايير الأداء البيئي طوال دورة حياتها، بما في ذلك تقليل الطاقة والمواد والصحة والبيئة والتصنيع والعمليات. سلسلة Galaxy S24 تطابقت مع UL 110 البيئي لاستدامة الهواتف المحمول.

[30] قامت Carbon Trust بقياس البصمة الكربونية لسلسلة Galaxy S24 والتحقق منها خلال دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والاستخدام والتخلص النهائي. وقد تم التحقق من ذلك وفقًا لمعيار PAS2050، وهو معيار معترف به دوليًا.

[31] في عام 2021، أعلنت وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة MX من سامسونج عن مجموعة من أربعة أهداف عبر منتجاتها وأعمالها سيتم تحقيقها بحلول نهاية عام 2025. وتشمل الأهداف تطوير ودمج المواد المعاد تدويرها في جميع منتجات الهواتف المحمولة الجديدة، والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في عبوات الهواتف المحمولة، وتقليل استهلاك الطاقة الاحتياطية لجميع أجهزة شحن الهواتف الذكية إلى الصفر، وتحقيق صفر نفايات في مدافن النفايات عبر العمليات العالمية.

[32] تُشير سامسونج إلى مصطلح مكوّن الهاتف الذكي بأنها المكوّنات المختلفة للجهاز، مثل: الهوائي، والبطارية، والكاميرا، والشاشة، والمكونات الميكانيكية، والمحرك، وPBA/FPCB، ومكبر الصوت، ووحدة الشاحن اللاسلكي والتعبئة.

[33] لا يشتمل إطار التيتانيوم على مفاتيح الصوت والمفاتيح الجانبية.

[34] قد تختلف الألوان حسب السوق وشركة الاتصالات.