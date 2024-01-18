وزير الخارجية يؤكد تطلع العراق الى تعزيز العلاقات الوثيقة مع الكويت

2024-01-18 23:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيا بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديدة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اجرى إتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، قدم خلاله التهنئة إلى نظيره الكويتي لمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة"، معرباً عن "تمنايته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد".وأكد "تطلع العراق إلى العمل المشترك بما يساهم في تعزيز العلاقات والمصالح الوثيقة بين البلدين الشقيقين".