العامري: الإطار التنسيقي سيحسم قريبا اختيار رئيس البرلمان

2024-01-18 23:58:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تحالف نبني، هادي العامري، اليوم الخميس، أن الاطار التنسيقي سيحسم قريباً اختيار رئيس البرلمان.وقال العامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نؤكد على أهمية وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه"، مبيناً أن "ما حدث مؤخراً أثناء التصويت لإختيار رئيس مجلس النواب، أمر يتفهمه الجميع، وسيحُسم هذا الموضوع داخل الإطار قريبا، وسنتجاوز هذه العقبة كما تجاوزنا العقبات السابقة".وأضاف: "كما نجدد إعتقادنا الراسخ بأن قوة الإطار إنما تكمن في تعدد وجهات نظر أطرافه قبل الإتفاق على أيٍ من خطواته اللاحقة، وكل قيادات الإطار تدرك اهمية ذلك بمسؤولية وحرص كبيرين، إنطلاقاً من معرفتها بحجم المخاطر التي تحدق بالعراق والمنطقة."