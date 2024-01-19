وزير الصحة يعلن عن تسهيلات للنهوض بالقطاع الدوائي في العراق

2024-01-19 00:18:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن تسهيلات للنهوض بالقطاع الدوائي في العراق.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعا في مقر الوزارة مع اصحاب مصانع الأدوية الوطنية في القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين والمديرين العامين في الوزارة اليوم الخميس الموافق 18 كانون الثاني 2024".وأكد الحسناوي، بحسب البيان، على "اهمية الاهتمام ودعم المنتج الوطني وتطوير الصناعة الدوائية والتي تعد ضمن اولويات البرنامج الحكومي".واشار الى ان "وزارة الصحة قدمت دعم غير مسبوق لأصحاب المصانع الدوائية الوطنية من خلال سلسلة من التسهيلات اسهمت بشكل كبير بالنهوض بالقطاع الدوائي"، داعيا اياهم الى "الاستفادة من تلك التسهيلات وفتح خطوط انتاجية جديدة وفق متطلبات وزارة الصحة والقطاع الخاص مع ضمان الجودة ".