التربية: استلمنا 500 مدرسة خلال عام واحد

2024-01-19 01:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، استلام 500 مدرسة خلال عام واحد، فيما اشارت الى وجود أكثر من مليون معلم ومدرس مثبتين على الملاك.وقال الناطق باسم الوزارة، كريم السيد في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة" الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة التربية تراعي الرصانة العلمية في قراراتها، وتكييف المناهج الأخير شمل الثالث المتوسط والسادس الإعدادي"، مبيناً أن "تحضيرات طباعة المناهج للعام الدراسي المقبل انطلقت من الان".وأضاف أنه "يوجد لدينا اكثر من مليون معلم ومدرس مثبتين على الملاك، كما تم تثبيت اكثر من 350 الف محاضر في وزارة التربية"، مشيراً إلى أن "تثبيت المحاضرين الجدد مرهون بسياسة التوظيف في البلد".وبين أن "العام الحالي سيكون عام الأنشطة المدرسية، حيث تم استلام 500 مدرسة خلال عام واحد وهو عدد غير مسبوق منذ 2003، كما نسعى إلى انجاز واستلام 8000 مدرسة بأسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أنه "توجد هناك 300 مدرسة كرفانية في العراق، فيما تتركز معظم المدارس الطينية تتركز في صلاح الدين وذي قار".