أتلتيكو ينتقم من ريال مدريد بسيناريو مجنون

2024-01-19 02:40:08 - المصدر: واع

متابعة - واعبلغ أتلتيكو مدريد، ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه المثير 4-2 على ضيفه ريال مدريد، اليوم الخميس، على ملعب ميتروبوليتانو، بعد التمديد للوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.رباعية الأتلتي حملت توقيع صامويل لينو (39)، ألفارو موراتا (57)، جريزمان (100) وريكلمي (119).فيما سجل ثنائية ريال مدريد، يان أوبلاك (هدف عكسي) في الدقيقة 45، وخوسيلو في الدقيقة 82.وبهذا الانتصار، يثأر أتلتيكو مدريد من خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني، ويطيح بالفريق الملكي من كأس الملك.بدأت المباراة بارتباك متبادل من لاعبي الفريقين في أول 10 دقائق.وجاء أول تهديد صريح عبر جود بيلينجهام في الدقيقة 11، حيث هرب من الرقابة وسدد كرة بالقدم اليسرى اصطدمت بخيمينيز قبل أن ترتطم بالعارضة، وترتد أمام فينيسيوس الذي سدد أعلى المرمى.وتألق الحارس أوبلاك في التصدي لتسديدة رودريجو التي ارتدت أمام فينيسيوس وصوب أيضا وتصدى السلوفيني بكل براعة في الدقيقة 20.وجاء الرد سريعا من رودريجو دي بول بكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس لونين.وواصل لونين التألق بالتصدي لتسديدة على الطائر من ألفارو موراتا في الدقيقة 23.ونجح صامويل لينو في تسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 38، إذ أرسل دي بول كرة عرضية لمسها روديجر، لتصل إلى لينو الذي صوب مباشرة في شباك الملكي.وتسبب أوبلاك بخطأ ساذج أثناء خروجه لتشتيت كرة سددها مودريتش من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، في دخول الكرة شباكه، ليتعادل ريال مدريد قبل صافرة نهاية الشوط الأول.ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رودريجو داخل المنطقة، وسدد كرة قوية تصدى لها أوبلاك في الدقيقة 46.ومن ركلة ركنية نفذها مودريتش، وصلت إلى روديجر الذي ارتقى وسدد كرة رأسية أمسك بها الحارس أوبلاك في الدقيقة 52.وأضاف موراتا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، بعد سلسلة من الأخطاء من دفاع ريال مدريد، قبل أن يلمس لونين، الكرة بيده لتصل بين قدمي موراتا الذي سجل بسهولة في الشباك بالدقيقة 57.وضغط لاعبو ريال مدريد لإدراك التعادل، وكانت أخطر فرصة من رودريجو الذي صوب كرة قوية لمست خيمينيز واصطدمت بالعارضة في الدقيقة 75.واقتنص خوسيلو هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 82، إذ تلقى عرضية من الطرف الأيسر من جود بيلينجهام، وسدد بالرأس أسفل يسار الحارس أوبلاك.واستمر الوضع كما هو عليه بالتعادل الإيجابي 2-2 حتى نهاية الوقت الأصلي، ليتم اللجوء للوقت الإضافي.واستغل جريزمان، تمريرة خاطئة من فينيسيوس، وانطلق بسرعة داخل المنطقة، وصوب كرة صاروخية من الزاوية الضيقة ليمنح التقدم للروخي بلانكوس في الدقيقة 100 لتصبح النتيجة 3-2.واستمرت الإثارة بتسجيل داني سيبايوس، هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 111، لكن تم إلغاء الهدف لوجود تسلل على بيلينجهام.وأنهى رودريجو ريكيلمي، المباراة بتسجيله الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 119، ليعبر بالروخي بلانكوس إلى ربع النهائي.