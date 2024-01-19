تضارب حول انتقال مورينيو للدوري السعودي

2024-01-19 08:12:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقرير إعلامية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال مؤخراً من الجهاز الفني لروما الإيطالي بات قريباً من تدريب أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.وبحسب مصادر صحفية فإن إدارة نادي الشباب السعودي دخلت في مفاوضات جادة مع مورينيو، بهدف قيادة الفريق فنياً.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مورينيو أعجب بالمشروع الذي قدم لها من قبل إدارة الشباب، التي تتفاوض في الوقت ذاته مع ماتيو بوليتانو الجناح نابولي الإيطالي.وقرر روما إقالة مورينيو بسبب ضعف نتائج "الذئاب"، لتنتقل مهمة القيادة الفنية إلى أسطورة فريق العاصمة السابق دانيلي دي روسي.الجدير بالذكر أن خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي جوزيه مورينيو، كان قد أكد تواصل أحد الأندية السعودية منذ عدة أشهر، حيث قدم له عرضاً مالياً كبيراً، لكنه قرر الاستمرار مع روما.وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أفادت في وقت سابق ، بأن خورخي مينديز، وكيل أعمال مورينيو، قد تواصل مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، لعرض خدمات المدرب البرتغالي على حامل لقب الكالتشيو.ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يمر فيه نابولي بأفضل مستوياته، بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.المصدر : كورة