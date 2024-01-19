المركزي العراقي يخطط لإلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية (وثيقة)

2024-01-19 08:16:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخطط البنك المركزي العراقي، لإلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بشكل تدريجي خلال عام 2024 الحالي، وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية.

يأتي ذلك، في إطار سعي البنك المركزي العراقي لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها، بحسب وثيقة صادرة عن البنك، وردت لوكالة شفق نيوز.

ووفق الوثيقة، يتوجب على المصارف العراقية أن تعمل لتكون متهيئة وقادرة على الوصول والتعامل مع المصارف المراسلة.

وبحسب البنك المركزي، هناك نوعان من المتطلبات، منها ما هو أساسي يتحتم توفيره والعمل على إنجازه بأسرع وقت، ومنها ما هو مهم ويدعم جهود المصارف في هذا المجال، وسيكون مطلوباً من المصارف كافة توفير المتطلبات الأساسية الثلاثة لأجل مساعدتها في فتح حسابات مع المصارف المراسلة، كما مبين في الوثيقة أدناه.