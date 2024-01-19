تشافي: برشلونة سيتقدم بشرط واحد

2024-01-19 08:48:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأبدى المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، سعادته بالانتصار على أونيونيستا سالامنكا (3-1) ضمن منافسات دور الـ(16) لبطولة كأس ملك إسبانيا.وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كانت لدينا مشاعر طيبة، واليوم اتخذنا خطوة إلى الأمام".وأضاف: "لقد سجل الخصم هدفاً عظيماً، لكن أنا قلق بشأن عدم إيقافنا لتلك الهجمات العكسية، وفي مواقف معينة هزمونا".وعن مسار الفريق، قال: "إذا لم نقع في مثل الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول، ولعبنا بنفس الأداء في الشوط الثاني، سنتقدم".وأشار: "الهدف الذي سجله أليخاندرو بالدي سيكون جيداَ للغاية بالنسبة له، وهو لاعب لديه القدرات لصنع الفارق".كما تأهل البرسا لدور الثمانية في كأس ملك إسبانيا ليلحق بأندية إشبيلية وأتلتيك بيلباو وريال مايوركا وسيلتا فيجو وريال سوسيداد وجيرونا.المصدر : كورة