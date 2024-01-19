زراعة ميسان تعلن زيادة كمية الأسمدة للمزارعين والفلاحين

2024-01-19 09:02:00 - المصدر: واع

ميسان -واع - شذى السودانيأعلنت مديرية زراعة ميسان، اليوم الجمعة، عن زيادة كمية سماد اليوريا المجهزة للمزارعين والفلاحين للموسم الحالي.وقال مدير زراعة محافظة ميسان ماجد جمعة عبد الحسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"استناداً لكتاب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، المتضمن تجهيز الفلاحين والمزارعين الراغبين بشراء الأسمدة (سماد اليوريا) وبكمية إضافية (25)كغم/الدونم إضافة للكمية المقررة في بداية موسم الاستزراع للموسم الشتوي الحالة والبالغة (40 )كغم/دونم، لتصبح الجرعة السمادية الكلية المقررة لمحصول الحنطة 65 كغم/دونم".وأضاف أن "هذه الزيادة تهدف الى دعم المزارعين والفلاحين وإنجاح الخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة للموسم الزراعي (2023-2024)".