زراعة ميسان تعلن زيادة كمية الأسمدة للمزارعين والفلاحين
2024-01-19 09:02:00 - المصدر: واع
ميسان -واع - شذى السوداني
أعلنت مديرية زراعة ميسان، اليوم الجمعة، عن زيادة كمية سماد اليوريا المجهزة للمزارعين والفلاحين للموسم الحالي.
وقال مدير زراعة محافظة ميسان ماجد جمعة عبد الحسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"استناداً لكتاب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، المتضمن تجهيز الفلاحين والمزارعين الراغبين بشراء الأسمدة (سماد اليوريا) وبكمية إضافية (25)كغم/الدونم إضافة للكمية المقررة في بداية موسم الاستزراع للموسم الشتوي الحالة والبالغة (40 )كغم/دونم، لتصبح الجرعة السمادية الكلية المقررة لمحصول الحنطة 65 كغم/دونم".
وأضاف أن "هذه الزيادة تهدف الى دعم المزارعين والفلاحين وإنجاح الخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة للموسم الزراعي (2023-2024)".
أعلنت مديرية زراعة ميسان، اليوم الجمعة، عن زيادة كمية سماد اليوريا المجهزة للمزارعين والفلاحين للموسم الحالي.
وقال مدير زراعة محافظة ميسان ماجد جمعة عبد الحسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"استناداً لكتاب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، المتضمن تجهيز الفلاحين والمزارعين الراغبين بشراء الأسمدة (سماد اليوريا) وبكمية إضافية (25)كغم/الدونم إضافة للكمية المقررة في بداية موسم الاستزراع للموسم الشتوي الحالة والبالغة (40 )كغم/دونم، لتصبح الجرعة السمادية الكلية المقررة لمحصول الحنطة 65 كغم/دونم".
وأضاف أن "هذه الزيادة تهدف الى دعم المزارعين والفلاحين وإنجاح الخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة للموسم الزراعي (2023-2024)".