أبرزها موقعة العراق واليابان.. تعرف على مواجهات اليوم في كأس آسيا

2024-01-19 09:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة، ثلاث مباريات في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر.

ويستضيف استاد المدينة التعليمي، مباراة من المجموعة الرابعة والتي تعد الأبرز في مباريات هذا اليوم، بين منتخبي العراق واليابان عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وستكون مباراة الصراع على الصدارة، ولا سيما أن كل فريق يمتلك 3 نقاط.

هذا وستقام على ملعب عبد الله بن خليفة مباراة أخرى للمجموعة الرابعة أيضاً، تجمع منتخبي إندونيسيا وفيتنام عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

كما ستقام مباراة واحدة في المجموعة الثالثة، على ستاد خليفة، وهي المباراة الأخيرة لهذا اليوم، والتي تجمع منتخبي هونغ كونغ وإيران، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.