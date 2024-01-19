اليوم.. قمة نارية تجمع أسود الرافدين بالساموراي الياباني في بطولة آسيا

2024-01-19 09:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة مهمة اليوم الجمعة ضد نظيره الياباني لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس آسيا المقامة حالياً في قطر.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"المباراة ستقام على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد ".وأضاف أنه "من المؤمل أن يلعب منتخبنا الوطني بتشكيلة تتألف من : جلال حسن لحراسة المرمى وسعد ناطق، وحسين علي، وعلي عدنان، وميرخاس دوسكي لخط الدفاع، وأسامة رشيد، وأمير العماري، وزيدان إقبال لخط الوسط، وابراهيم بايش، ومهند علي، وعلى جاسم لخط الهجوم".وكان منتخبنا الوطني قد بدأ غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإندونيسي (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي السد.ويحتل منتخبنا المركز الثاني في المجموعة الرابعة متأخراً بفارق الأهداف عن نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "الثمامة" في العاصمة الدوحة.