التشكيلة المتوقعة.. العراق بمواجهة نارية مع الساموراي اليوم على استاد المدينة التعليمية

2024-01-19 10:08:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستعد المنتخب العراقي، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، لمواجهة نارية في دور مجموعات كأس امم اسيا 2024 في قطر، حيث سيواجه الكمبيوتر الياباني، على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان، وذلك في تمام الساعة (14:30) بتوقيت العاصمتين العراقية بغداد والقطرية الدوحة.

وعلى الرغم من تعرض المنتخب العراقي لمشاكل وأحداث طارئة خلال الساعات الأخيرة، إلا أن المدرب الإسباني خيسوس كاساس يعمل بجد للتعامل مع هذه الظروف الصعبة وإيجاد ترتيبات تكتيكية قوية لمواجهة خطورة هجمات “الساموراي” الياباني

وبدأ منتخب العراق غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإندونيسي (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي السد.

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن فريق اليابان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربعة ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011)، بفارق لقب واحد أمام منتخبي السعودية وإيران.

بينما يبحث منتخب العراق عن اللقب الثاني له في بطولة القارة الصفراء، بعد فوزه بنسخة عام 2007.

وفي ما يلي تشكيلة العراق المتوقعة ضد اليابان:

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: سعد ناطق، حسين على، على عدنان، ميرخاس

خط الوسط: أسامة رشيد، أمير العماري، زيدان إقبال

خط الهجوم: إبراهيم بايش، مهند علي، علي جاسم.

تشكيلة اليابان المتوقعة ضد العراق:

حراسة المرمى: سوزوكي

خط الدفاع: سوجاوارا، تانيجوتشي، إيتاكورا، هيروكي إيتو

خط الوسط: موريتا، أتارو إندو، إيتو، مينامينو، ناكامورا.

خط الهجوم: ماساهيرو هوسي.