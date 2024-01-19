اليوم .. (6) مباريات في دوري الصالات للمحترفين

2024-01-19 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم الجمعة لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات في الساعة(12) ظهراً حيث يستضيف فريق أمانة بغداد رابع الترتيب نظيره نفط البصرة الوصيف في قاعة الشباب.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق بغداد يطمح إلى تعقيد الأمور وتقديم واجب الضيافة، في المقابل يرنو أبناء المدرب عباس فاضل إلى مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وعينه على استعادة الصدارة، لاسيما أن المتصدر فريق الشرطة سيكون بحالة انتظار في هذه الجولة".وأضاف أن "فريق الدفاع الجوي صاحب المركز السابع سيلتقي في الساعة الثانية والربع بعد الظهر نظيره نفط الوسط ثالث الترتيب في قاعة الجيش، ويأمل لاعبو المدرب رزاق أبو الهيل نسيان الخسارة في الجولة الماضية من نفط البصرة، وتقديم مستوى مغاير لإضافة نقاط جديدة إلى رصيده للاقتراب من فرق المقدمة، بينما يتطلع نجوم عندليب الفرات لتحقيق نتيجة إيجابية يعزز بها موقعه ومزاحمة فرق الصدارة".وأوضح أن "المواجهة الثالثة التي تنطلق أحداثها في الساعة الثانية ظهراً تجمع أصحاب المركزين الثامن والسادس، حيث يستقبل غاز الجنوب فريق مصافي الوسط في قاعة الزبير، ويرنو الأول لمواصلة تقديم عروضه القوية في الدوري، بينما يأمل الثاني الى إثبات جدارته بالتواجد ضمن فرق دوري المحترفين".وأتم: "في بقية مباريات اليوم يلعب أيضاً آليات الشرطة والقوة الجوية في قاعة الشباب والحشد الشعبي مع نظيره الشرقية في قاعة الحكيم، ويحل بلدية البصرة ضيفاً على نينوى في ملعب عمال نينوى".