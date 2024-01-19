ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير تتعلق بالطلب العالمي على الذهب الأسود

2024-01-19 10:56:01 - المصدر: واع

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ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتقرير وكالة الطاقة الدولية، حول الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 79.14 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 0.30% عن سعر الإغلاق السابق، فيما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 74.19 دولاراً للبرميل، بزيادة نسبتها 0.15% عن سعر التسوية السابق.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية توقعت فيه نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري 2024 بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، أي ارتفاعا بمقدار 180 ألف برميل عن تقديراتها السابقة.

وكذلك لقيت الأسعار دعما من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أشارت إلى انخفاض المخزونات بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 يناير الجاري مقابل توقعات انخفاضها 600 ألف برميل.

المصدر: وكالات