2024-01-19 11:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شركة سيمينس للطاقة، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، رعايتها لمؤتمر الطاقة الذي ستعقده وزارة الكهرباء في بغداد الشهر المقبل.

وقال مدير الشركة مهند الصفار، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مؤتمر الطاقة السنوي الذي سيعقد في معرض بغداد الدولي سيستمر لثلاث أيام".

وأضاف، ان "المؤتمر ستستعرض فيه الشركة المشاريع التي نفذت في العراق وخططها القادمة،وجميع الافكار الموجودة التي من الممكن ان تسهم في مساعدة بناء قطاع الطاقة في العراق".

وبين الصفار، ان "المؤتمر ستشارك فيه شركات عراقية واقليمية وعالمية مختصة في مجال الطاقة،لعرض منتجاتها والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن ان تخدم قطاع الطاقة في العراق".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء (24 تشرين الأول 2023)، وبغية استكمال الشبكة الوطنية للإنتاج والتوزيع ومتطلبات التطوير والتوسعة، إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23077) بشأن مبادئ التعاون لبرنامج في العراق مع شركة سيمنس الألمانية- المرحلة الثانية، على وفق الآتي:

1.تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة وتوقيع عقد واحد لتنفيذ وتجهيز المواد للمحطّات الثانوية جهد (400/ 132/11) ك.ف سعة (500 ميكاواط)عدد/ 3، بموعد أقصاه 31/ كانون الأول/ 2023، وإدراج بقية التخصيصات عام 2024.

2.تخويل وزارة الكهرباء إطلاق الدفعة المقدمة للعقد، البالغة (15%) التي تمثل التزام الجانب العراقي للمشاريع الممولة عن طريق القروض الخارجية، لتفعيل العقد ومباشرة الشركة بتصنيع المعدات قبل توقيع اتفاقية التمويل.



