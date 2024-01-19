2024-01-19 11:22:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملاأكدت وزارة النقل، اليوم الجمعة، على المساعي لإعادة افتتاح 72 خطاً عاماً في بغداد، فيما اشارت الى ابرام عقد لتصنيع المظلات الحديثة وتحتوي على تفاصيل خط الباص وساعة وصوله.وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هناك خطوطاً عديدة للنقل العام سيتم افتتاحها في العاصمة بغداد بعد افتتاح الخط الاول من ساحة ميسلون الى جامع النداء".واشار، الى ان "الخط الثاني الذي سيفتتح قريبا، سيكون من ساحة النصر مرورا بشارع الجمهورية وينتهي بساحة الميدان"، مبيناً أن "هذا الخط سيخفف من الزخم المروري في تلك المنطقة".واضاف، ان "العمل جار مع مكتب رئيس الوزراء والمرور العامة وامانة بغداد، بالاضافة الى العمليات المشتركة وعمليات بغداد، من اجل رفع التعارضات الموجودة"، مؤكدا "قرب اطلاق المشروع".واردف، ان "اعادة خطوط النقل العام، تهدف لخدمة ذوي الدخل المحدود وتقليل الزحامات والانبعاثات الغازية الملوثة"، منوها بأنه "نحو 72 خطاً سيعاد افتتاحها في بغداد".وتابع: "سيتم تجديد المظلات، اذ ان عقداً ابرم لتصنيع المظلات الحديثة وتحتوي على شاشات تبين مكان وتواجد الباص وساعة وصوله"، لافتا الى ان "هذه المظلات ستصل تباعا خلال فترة 60 يوما والوجبة الاولى تتضمن 24 مظلة سيتم نصبها على خط ساحة ميسلون الى جامع النداء".