تواصل نزالات بطولة السوبر الثانية بالكيك بوكسينغ في البصرة

2024-01-19 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرسانتستكمل اليوم الجمعة منافسات بطولة السوبر الثانية بالكيك بوكسينغ المقامة في محافظة البصرة للفترة من(18 ولغاية 20)من هذا الشهر بمشاركة نجوم المنتخب الوطني العراقي الأول والرديف من أجل الاستعداد الأمثل للابطال للدخول في غمار البطولات الخارجية المقبلة.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الكيك بوكسنع أحمد رحيم نعمة لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " خيرة نجوم اللعبة على مستوى العراق يشاركون في بطولة السوبر الثانية للعبة والمقامة في البصرة الفيحاء والتي تحتضن نزالاتها قاعة ممثلية اللجنة الاولمبية في البصرة ".ونقل عن رئيس الاتحاد العراقي المركزي لرياضات الكيك بوكسنغ قاسم الواسطي أن" بطولة السوبر بالكيك بوكسينغ هي البطولة الاهم في منهاج الاتحاد، مبيناً أن لجنة المسابقات وضعت عدة نقاط كشروط للمشاركة في المنافسات أبرزها التأكيد على تواجد عناصر المنتخب الوطني وأصحاب المراكز المتقدمة حسب نتائج بطولة أندية العراق الأخيرة من أجل ان يكونوا إضافة قوية لفعاليات السوبر".وأشار الواسطي إلى أن "اتحاده يطمح من خلال هذه البطولة الى اختيار اللاعبين الافضل لغرض تمثيل العراق خير تمثيل في البطولات الخارجية المقبلة كبطولة آسيا والعالم".