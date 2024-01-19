إعادة فتح جسر يربط ديالى بمحافظتين يثير غضب الأهالي

2024-01-19 11:46:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب سكان ناحية جديدة الشط في ديالى، عن رفضهم لإعادة فتح جسر يربط الناحية بمحافظتيّ بغداد وصلاح الدين، بسبب مخاوف أمنية ومشاكل اجتماعية.

وقال عباس مكي الأرناؤوطي، أحد وجهاء جديدة الشط، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الحكومية قررت إعادة فتح جسر الطارمية الذي يربط ناحية جديدة الشط بقضاء الطارمية شمالي بغداد وأطراف صلاح الدين ما يهدد بعودة الإرهاب والموت إلى مناطقنا عبر أطراف الطارمية التي ما زالت خارجة السيطرة الأمنية وبؤرة للجماعات الإرهابية المجرمة".

وأضاف أن "طرق ناحية جديدة الشط غير مهيأة للربط مع الطارمية وتحولها إلى ممر بين ثلاث محافظات ما يعطل مصالح المواطنين ويسبب حوادث مرورية مميتة وكوارث أخرى يدفع ثمنها أبناء الناحية".

ورأى الأرناؤوطي وبحسب إجماع أهالي جديدة الشط، أن "بقاء جسر الطارمية مغلقاً يؤمن الحماية لمناطق شمال غرب بعقوبة من خروقات وحوادث لم تشهدها حتى إبان التدهور الأمني في الأعوام الأولى من سقوط النظام السابق"، متسائلاً "هل الظروف والأوضاع الأمنية والاجتماعية مهيئة في ديالى والطارمية لفتح الجسر وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كان الجسر مغلقاً منذ 10 سنوات؟".

وأكد الأرناؤوطي "تربطنا علاقات وأواصر اجتماعية وأخوية ووطنية مع سكان قضاء الطارمية إلا أن وجود الجماعات الإرهابية وعدم اجتثاثها يهدد بانتقال عدوى الإرهاب السرطانية إلى مناطقنا".

يذكر أن جسر الطارمية أغلق منذ أكثر من 10 سنوات لدواعٍ وتحوطات أمنية، ويبلغ طول الجسر 264 متراً، وعرضه 12 متراً، وعرض ممر أو طريق المركبات فيه تسعة أمتار، وعرض رصيفه 5.1 متر من كل جانب.