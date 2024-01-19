2024-01-19 11:54:01 - المصدر: شركة ريلمي

شنتشن، 18 كانون الثاني 2024 - في بداية العام الجديد، أعلن سكاي لي، الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي، عن استراتيجية منتج مهمة تسمى "Top to Bottom Expansion"(التوسع من الأعلى إلى الأسفل) من خلال رسالة مفتوحة ملهمة للمستخدمين العالميين. تهدف هذه الإستراتيجية إلى توسيع حافظات المنتجات لتشمل كلا الفئات المتميزة وذو الدخل المحدود. بعد التقديم العلني لتحديث العلامة التجارية ريلمي في أوائل من شهر كانون الثاني، يؤكد إصدار سكاي لي النادر لرسالتين مفتوحتين في فترة قصيرة على ثقة ريلمي وطموحها لعام 2024.

في عام 2024، ستشهد شركة ريلمي عودة سلسلة GT إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمثل سعي العلامة التجارية للتكنولوجيا القوية في القطاع المتطور. وفي الوقت نفسه، ستطلق العلامة التجارية سلسلة Note الجديدة كليًا. تعكس سلسلة Note، التي تم تصنيفها على أنها "قيمة طويلة الأمد"، التزام شركة ريلمي بالتميز في سوق الهواتف الذكية الأدنى مستوى.

في الرسالة المفتوحة، صرح سكاي لي، "إن ابتكار سلسلة Note ليس مجرد تقديم منتج أو زيادة في حصتنا في السوق؛ بل هو استجابتنا للتحديات وتوقعنا للمستقبل. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن عظمة التكنولوجيا لا تكمن في الابتكار فحسب، بل في تعميمها أيضًا. وبالنسبة لنا، منتجاتنا تجسد أحلامنا."

باعتبارها العلامة التجارية العالمية الأسرع نموًا للهواتف الذكية والتي تأسست في عام 2018، أظهرت شركة ريلمي أداءً رائعًا في سوق الهواتف الذكية العالمية على مدار السنوات الخمس الماضية. هذه المرة، مع عودة سلسلة GT وإطلاق سلسلة Note، من المقرر أن تحقق شركة ريلمي مزيدًا من التقدم في سوق الهواتف الذكية العالمية.

النص الكامل لرسالة سكاي لي المفتوحة والتي كانت كما يلي:

الطموح بأقصى نشاط: جدير بالملاحظة

يسعدني أن أشارككم أول أخبار ريلمي للعام الجديد. إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أقدم استراتيجية منتج جديدة لريلمي ، تسمى "Top to Bottom Expansion" (التوسيع من أعلى إلى أسفل)، لتوسيع حافظات منتجاتنا لتشمل كلاً من الفئات المتميزة وذو الدخل المحدود. تم تصنيف سلسلة Note الجديدة لدينا على أنها "قيمة طويلة الأمد"، مما يعكس التزامنا بالتميز في سوق الهواتف الذكية الأدنى مستوى. في عام 2023، لم نطلق أي سلسلة GT رائدة على مستوى العالم، ولم ندخل في فئة الأسعار التي تقل عن 100 دولار. أعتقد أن الاجهزة الرائدة يجب أن تبني العلامة التجارية، وتعرض قوتنا في مجال التكنولوجيا والابتكار، في حين يجب على سلسلة ادنى مستوى بناء الحجم، وإظهار معاييرنا في مراقبة الجودة والإنتاج الدقيق. تمثل هذه الخطوة الإستراتيجية لإطلاق سلسلة ريلمي Note المرة الأولى التي نبذل فيها المزيد من الجهد في قطاع الهواتف الذكية الأدنى مستوى، لاستكمال التوسع الكامل لمجموعة منتجاتنا عبر جميع الفئات السعرية. الهدف هو زيادة حصتنا في السوق وترسيخ مكانتنا كواحدة من أفضل العلامات التجارية العالمية الرئيسية. في عام 2024، لا نتوقع ظهور سلسلة GT الراقية فحسب، بل نتوقع أيضًا إطلاق سلسلة Note الرائدة. إن ابتكار سلسلة Note ليس مجرد تقديم منتج أو زيادة في حصتنا في السوق؛ بل هو استجابتنا للتحديات وتوقعنا للمستقبل. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن عظمة التكنولوجيا لا تكمن في الابتكار فحسب، بل في تعميمها أيضًا. وبالنسبة لنا، منتجاتنا تجسد أحلامنا."

بينما ننفذ استراتيجية "Top to Bottom Expansion" (التوسع من الأعلى إلى الأسفل)، وتوسيع مجموعة منتجاتنا لتشمل كلاً من الفئات المتميزة وذو الدخل المحدود، كن مطمئنًا إلى أن منتجاتنا لن تقود الاتجاه في السوق الراقية فحسب، بل ستظهر أيضًا صفات استثنائية في الدخول -السوق على مستوى. نحن ندرك جيدًا المنافسة الشرسة، لكننا لا نزال ثابتين في إيماننا بأن المنتجات الاستثنائية هي مفاتيح التغلب على أي تحدي. في هذا العام المبهج، دعونا نشهد معًا ابتكار سلسلة Note، التي تتيح للمستخدمين الشباب حول العالم الاستمتاع بتجارب تقنية تفوق التوقعات !

سكاي لي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمي

نبذة عن ريلمي:

ريلمي هي شركة عالمية تعمل في مجال تكنولوجيا المستهلك، وقد أحدثت ثورة في سوق الهواتف الذكية من خلال جعل التقنيات المتطورة أكثر سهولة في الوصول إليها. وتقدم مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا العصرية، التي تتميز بالمواصفات المتميزة والجودة والتصميمات الرائدة، والمصممة خصيصًا للمستهلكين الشباب. تأسست شركة ريلمي على يد سكاي لي في عام 2018، وسرعان ما برزت كواحدة من أفضل 5 علامات تجارية للهواتف الذكية في 30 سوقًا عالميًا في غضون ثلاث سنوات فقط. وقامت الشركة بتوسيع تواجدها في مناطق متعددة، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث جمعت قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 200 مليون مستخدم. يمثل عام 2024 مرحلة مهمة في تغيير العلامة التجارية لشركة ريلمي بشعارها الجديد، اجعلها حقيقية. وفي ظل روح العلامة التجارية الجديدة هذه، تكرس شركة ريلمي نفسها أكثر من أي وقت مضى للمستخدمين الشباب، بهدف تحقيق فوائد حقيقية وواضحة وملموسة لحياتهم.

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