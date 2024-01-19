بغداد تبحث عن اجابات عاجلة.. فريق مختص يفحص حطام مسيرة "إمام ويس" في ديالى

2024-01-19 12:00:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

شرع فريق مختص، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، بفحص حطام الطائرة المسيرة التي سقطت في "تلال إمام ويس" بمحافظة ديالى، لكشف هويتها.

مصدر أمني، كشف لـ"بغداد اليوم"، أن "فريقًا مختصًا بدأ بفحص حطام مسيرة سقطت، مساء يوم امس، في اطراف تلال امام ويس (53كم شمال شرق بعقوبة)"، لافتا الى انه" لا يمكن الجزم بتحديد هوية المسيرة حتى الان".

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن" بغداد مهتمة جدا بملف المسيرة وهي تبحث عن اجابات عاجلة لاسئلة محددة وهذا مايفسر بدء فحص حطامها"، مؤكدا أنه" لا توجد اي معلومات عن انها اسقطت من خلال اسلحة ارضية او صواريخ مباشرة داخل الاراضي العراقية وفق المؤشرات الاولية".

واشار الى أن" الساعات المقبلة ربما تكشف حيثيثات سقوط المسيرة وعائديتها خاصة وان المعلومات متضاربة حتى الان".

ومساء أمس الخميس، وثّق مواطنون من محافظة ديالى، سقوط "جسم غريب" رجحت مصادر امنية بأن تكون طائرة مسيرة أجنبية.

حيث افاد مصدر امني لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقا للمعلومات الاولية، سقطت طائرة مسيرة أجنبية في تلال امام ويس شرق قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) ضمن محافظة ديالى".