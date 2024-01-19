الأمن الوطني يكشف تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب

2024-01-19 12:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، في مقطع مصور، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، ان "كمية الهدر في المال العام بهذه القضية أكثر من ترليون دينار عراقيفي بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الملف يخص شبكة تزوير كبيرة من موظفين وضباطاً ومعقبين ومفعلين لبطاقات الماستر كارد".

وأضاف الحاكم، ان "العملية تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختصة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العامة"، لافتا الى ان "الشبكة تعمل على ترويج معاملات تقاعدية لأسماء وهمية وسرقة رواتب من خلالها".

واكد، ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 34 متهماً من بينهم موظفين كبار كانوا يعملون في مديرية التقاعد العامة ومديريتي تقاعد الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء فضلاً عن موظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد وضباط ومنتسبين ومعقبين".







