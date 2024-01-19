مؤسسة الشهداء تعلن قرب المباشرة ببناء 40 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات

2024-01-19 12:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- ستار الغزيأعلن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، اليوم الجمعة، عن قرب المباشرة ببناء 40 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء وجه المصارف بدعم المؤسسة لبناء الوحدات السكنية.وقال النائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة المؤسسة لعام 2024 هي الشروع ببناء وحدات سكنية جديدة لذوي الشهداء في بغداد والمحافظات من خلال الدعم المقدم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل توفير السكن اللائق لجميع الشرائح".وأضاف أنه "تم تخصيص 500 دونم لبناء 30 ألف وحدة سكنية في العاصمة بغداد وأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في المحافظات".وأشار النائلي الى أن "التخصيصات المالية غير كافية، لكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه المصارف بدعم مؤسسة الشهداء لبناء الوحدات السكنية"، مؤكداً أن "مؤسسة الشهداء مستمرة بتقديم الخدمات لذوي الشهداء بجميع شرائحهم من خلال توفير السكن اللائق لهم، وكذلك الاستمرار بتوزيع البدل النقدي على جميع الدوائر والمنحة العقارية، وكذلك الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والرعاية العلمية لعائلات ذوي الشهداء".