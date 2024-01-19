2024-01-19 12:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي النجف عن تعاقده رسمياً مع المحترف السنغالي (دومينيك ميندي) قادماً من فريق الملعب التونسي لتمثيل غزلان البادية بدوري نجوم العراق.وذكر بيان المكتب الإعلامي لنادي النجف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" لاعب الوسط ميندي (24 عاماً) سبق وأن خاض عدة محطات مع الأندية التونسية أبرزها الترجي والملعب، كما أنجز النادي أيضاً صفقة إفريقية ثانية، بعد حصوله على توقيع المحترف التونسي (البشير بن محمد الغرياني) قادماً من اتحاد بن قردان الذي يجيد اللعب بمركز الهجوم، ويبلغ من العمر 23 عاماً".وأضاف البيان أن"نادي النجف تحت قيادة مدربه الجديد عبد الغني شهد يبحث عن تحسين صورته في الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق، واستغلال الميركاتو الشتوي بتعاقدات ذات قيمة فنية عالية".يذكر أن النجف تعاقد مع الثنائي (محمد داود وعلاء مهاوي) حتى نهاية الموسم، حيث باشرا بالتدريبات الجماعية التي انطلقت في ملعب النجف الثانوي تحضيراً لمباريات الدوري والدور الـ32 من بطولة الكأس.