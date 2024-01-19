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تنفيذ أكبر علمية مداهمة لأوكار التهريب والقبض على 63 متهمًا جنوب العراق

تنفيذ أكبر علمية مداهمة لأوكار التهريب والقبض على 63 متهمًا جنوب العراق
تنفيذ أكبر علمية مداهمة لأوكار التهريب والقبض على 63 متهمًا جنوب العراق
2024-01-19 13:02:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

بعد ورود معلومات لهياة التفتيش بوجود عمليات تهريب لمنتوج الاسفلت المؤكسد والمخلفات النفطي ، تم تشكيل فريق عمل من شعبة تفتيش البصره وجهاز الامن الوطني وقياده القوه البحريه لمداهمه احد الكراجات  على طريق المنطقه الحره في ميناء خور الزبير ، حيث تبين ان الحوضيات محمله بالمنتوج اسفلت مؤكسد ٢٩ صهريج مخلفات نفطيه ٢٩ صهريج صفوه بيضاء ٢ صهريج مخلفات صفوه ١ صهريج حيث يتم ادخالها الى المنطقه الحره ومن ثم تصديرها خارج العراق ، تم التحفظ على كافة الحوضيات والقاء القبض على ٦٣ متهم استنادا الى قرار قاضي تحقيق محكمه البصره واتخاذ كافة الاجراءات القانوني


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