2024-01-19 13:02:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد ورود معلومات لهياة التفتيش بوجود عمليات تهريب لمنتوج الاسفلت المؤكسد والمخلفات النفطي ، تم تشكيل فريق عمل من شعبة تفتيش البصره وجهاز الامن الوطني وقياده القوه البحريه لمداهمه احد الكراجات على طريق المنطقه الحره في ميناء خور الزبير ، حيث تبين ان الحوضيات محمله بالمنتوج اسفلت مؤكسد ٢٩ صهريج مخلفات نفطيه ٢٩ صهريج صفوه بيضاء ٢ صهريج مخلفات صفوه ١ صهريج حيث يتم ادخالها الى المنطقه الحره ومن ثم تصديرها خارج العراق ، تم التحفظ على كافة الحوضيات والقاء القبض على ٦٣ متهم استنادا الى قرار قاضي تحقيق محكمه البصره واتخاذ كافة الاجراءات القانوني



