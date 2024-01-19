2024-01-19 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع- حسين عمارجلال حسنسعد ناطقريبين سولاقاحسين علياحمد يحيىفرانس ضياءامير العماريإبراهيم بايشعلي جاسميوسف امينايمن حسينالاحتياط : احمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، علي الحمادي ، مهند علي ، زيدان اقبال ، بشار رسن ، اسامة رشيد ، احمد علي ، ميرخاس دوسكي ، زيد تحسين ، منتظر ماجد