تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهة نظيره اليابانيّ اليوم
2024-01-19 13:06:01 - المصدر: واع
بغداد - واع- حسين عمار
جلال حسن
سعد ناطق
ريبين سولاقا
حسين علي
احمد يحيى
فرانس ضياء
امير العماري
إبراهيم بايش
علي جاسم
يوسف امين
ايمن حسين
الاحتياط : احمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، علي الحمادي ، مهند علي ، زيدان اقبال ، بشار رسن ، اسامة رشيد ، احمد علي ، ميرخاس دوسكي ، زيد تحسين ، منتظر ماجد
جلال حسن
سعد ناطق
ريبين سولاقا
حسين علي
احمد يحيى
فرانس ضياء
امير العماري
إبراهيم بايش
علي جاسم
يوسف امين
ايمن حسين
الاحتياط : احمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، علي الحمادي ، مهند علي ، زيدان اقبال ، بشار رسن ، اسامة رشيد ، احمد علي ، ميرخاس دوسكي ، زيد تحسين ، منتظر ماجد