اخبار العراق الان

الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهة نظيره اليابانيّ اليوم

تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهة نظيره اليابانيّ اليوم

تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهة نظيره اليابانيّ اليوم
تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهة نظيره اليابانيّ اليوم
2024-01-19 13:06:01 - المصدر: واع
بغداد - واع- حسين عمار

جلال حسن 
سعد ناطق
ريبين سولاقا 
حسين علي 
احمد يحيى 
فرانس ضياء 
امير العماري 
إبراهيم بايش 
علي جاسم 
يوسف امين 
ايمن حسين 

الاحتياط : احمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، علي الحمادي ، مهند علي ، زيدان اقبال ، بشار رسن ، اسامة رشيد ، احمد علي ، ميرخاس دوسكي ، زيد تحسين ، منتظر ماجد

واصل المتابعة على واع