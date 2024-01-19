2024-01-19 13:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، بمقتل واصابة 18 شخصا بحوادث متفرقة في مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه " اصيب 3 اشخاص بجروح بليغة جراء نزاع مسلح داخل سوق للفواكه والخضروات في قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد".

واضاف، "فيما تعرض شاب الى طعنات سكين أدت الى مقتله على الفور في منطقة العبيدي شرقي بغداد"، مبيناً أنه "بعد مقتله تم تسليب عجلته "تك تك" وفرار القتلة الى جهة مجهولة".

وفي السياق ذاته، أشار الى، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة رمي قنبلة يدوية من دراجة نارية على منزل في منطقة سبع قصور شمال شرق بغداد"، مضيفاً: "أصيب 4 أشخاص بإطلاقات نارية واحتراق جزئي بسيارة بسبب رصاصة أصابت تانكي البنزين في منطقة الفضيلية".

وتابع، أنه " على إثر انقلاب سيارة وارتطامها بمصدات الجسر على سريع الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد، تم اصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة ومصرع اثنين آخرين على الفور".

وأكمل، إن" القوات الأمنية عثرت على جثة لرجل مقتول بطعنات سكين، وآخرى مرمية ببستان متروك في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد".