2024-01-19 13:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نفذت قوة مشتركة، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، أكبر عملية مداهمة لأوكار التهريب، فيما تم القبض على 63 متهمًا جنوب العراق.

وذكرت هيئة التفتيش بالشركة العامة للمنتوجات النفطية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات عن وجود عمليات تهريب لمنتوج الاسفلت المؤكسد والمخلفات النفطي، تم تشكيل فريق عمل من شعبة تفتيش البصرة وجهاز الامن الوطني وقيادة القوة البحرية لمداهمة احد الكراجات على طريق المنطقة الحرة في ميناء خور الزبير".

واضافت "حيث تبين أن الحوضيات محملة بالمنتوج (اسفلت مؤكسد)، 29 صهريجاً لمخلفات نفطية و 29 صهريج صفوة بيضاء، 2 صهريج مخلفات صفوة 1 صهريج".

واشارت الى انه "تم ادخالها الى المنطقه الحرة ومن ثم تصديرها خارج العراق"، مبينة انه " تم التحفظ على كافة الحوضيات والقاء القبض على 63 متهما استنادا الى قرار قاضي تحقيق محكمة البصرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية".



