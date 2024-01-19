كاساس يكشف تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة اليابان

2024-01-19 13:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، عن التشكيلة التي سيدخل بها المنتخب العراقي في مواجهة الكمبيوتر الياباني، ضمن المرحلة الثانية من دور مجموعات كأس امم اسيا 2024 في قطر .

وضمت التشكيلة المعلن عنها:-

جلال حسن

سعد ناطق

ريبين سولاقا

حسين علي

احمد يحيى

فرانس ضياء

امير العماري

إبراهيم بايش

علي جاسم

يوسف امين

ايمن حسين

الاحتياط : احمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، علي الحمادي ، مهند علي ، زيدان اقبال ، بشار رسن ، اسامة رشيد ، احمد علي ، ميرخاس دوسكي ، زيد تحسين ، منتظر ماجد.

ويستعد المنتخب العراقي، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، للمواجهة امام الكمبيوتر الياباني، على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان، وذلك في تمام الساعة (14:30) بتوقيت العاصمتين العراقية بغداد والقطرية الدوحة.

وعلى الرغم من تعرض المنتخب العراقي لمشاكل وأحداث طارئة خلال الساعات الأخيرة، إلا أن المدرب الإسباني خيسوس كاساس يعمل بجد للتعامل مع هذه الظروف الصعبة وإيجاد ترتيبات تكتيكية قوية لمواجهة خطورة هجمات “الساموراي” الياباني

وبدأ منتخب العراق غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإندونيسي (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي السد.

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن فريق اليابان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربعة ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011)، بفارق لقب واحد أمام منتخبي السعودية وإيران.

بينما يبحث منتخب العراق عن اللقب الثاني له في بطولة القارة الصفراء، بعد فوزه بنسخة عام 2007.



