التجارة: رئيس الوزراء وجه بمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق

2024-01-19 13:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن إجراءات لخفض أسعار مادتي بيض المائدة والدجاج، فيما أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكتب رئيس مجلس الوزراء مهتم ومتابع بشكل كبير لمواد البطاقة التموينية وإطلاقها بمواعيدها للمواطنين، وكذلك مراقبة الأسعار بشكل يومي"، مبينة أن"هناك توجهاً بشكل مباشر من قبل مكتب رئيس الوزراء، بمراقبة الأسواق في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية لاتخاد الإجراءات المناسبة من قبل الوزارة".وأضافت الموسوي، أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء، أوعز على الفور بعد ارتفاع أسعار مادة البيض في الأسواق المحلية، باستيراد الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مادتي بيض المائدة والدجاج"، مؤكدة أنه "سيتم وصول أول شاحنة خلال الأسبوع المقبل لبيع المواد بأسعار تنافسية وبدون أرباح".وتابعت أن "وزارة التجارة تعتبر لاعباً أساسياً للمحافظة على توازن الأسعار في حال ارتفاع أي مادة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية"، لافتة إلى أن "الوزارة تعمل على توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية وبدون أرباح".وأشارت إلى أن "الوزارة مستمرة في حملتها بشكل يومي وسوف تكون على نطاق واسع وبشكل كبير، حيث كانت الوزارة تعتمد على المواد المحلية الموجود في الأسواق وبدون أرباح، لكن الآن ومن خلال استيرادها وشمول الشركة بإعفاءات جمركية وبعض الرسوم فسوف يدعم أيضاً هذا السعر لغرض توفيرها للمواطن".مشيرة إلى أنه في "الأسبوع المقبل ستصل أول شاحنات تم استيرادها من تركيا إلى العراق لتسويق مادة بيض المادة والدجاج".