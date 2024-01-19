الاستخبارات تحبط عملية هروب قاتل محترف عبر مطار النجف

2024-01-19 13:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قوة أمنية أطاحت بقاتل حاول دخول محافظة النجف، للهرب عبر مطارها.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة للاستخبارات، تمكنت من توقيف قاتل شارك بقتل ضابط في شرطة الديوانية و3 عناصر أمن، في العاشر من كانون الثاني الجاري، أثناء محاولة تحرير فتاة مختطفة بقضاء سومر، وتمكن من الهرب بعد انتهاء الاشتباك مع القوات الأمنية".

وأضاف المصدر، أن "القاتل حاول الدخول للنجف عبر (مفرگ غماس) الحدودي مع محافظة الديوانية، للهرب عبر مطار المحافظة الدولي إلى خارج العراق".